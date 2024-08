Um casal foi executado a tiros por um grupo de cerca de dez homens armados ao saírem de carro de um condomínio do bairro Mondubim, em Fortaleza. O crime, na noite de segunda-feira (26), chegou a ser registrado por uma câmera de segurança do residencial.

🚨 Casal é morto a tiros em saída de condomínio no bairro Mondubim, em Fortaleza



O homem estava dirigindo o carro com a mulher no banco do passageiro. Conforme observado em imagens, ao passar pelo portão do condomínio, o veículo das vítimas foi interceptado por outro automóvel, de onde desceu um suspeito com arma em punho apontando para o casal.

Ao perceber a aproximação do suspeito, o motorista tentou fugir, porém atropelou um motociclista que estava chegando ao local com um passageiro. Em seguida, outros homens armados aparecerem e dispararam dezenas de vezes contra as vítimas no carro.

Motorista foi retirado de carro por criminosos

Após vários disparos, os suspeitos retiraram o homem já ferido de dentro do veículo e continuaram atirando.

O grupo fugiu em carros e motocicletas. O casal morreu no local.

O motociclista atropelado e o passageiro que estavam passando em frente ao condomínio no momento do ataque conseguiram se proteger e não foram feridos.

Investigações

Conforme a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), a Polícia Civil investiga as circunstâncias do duplo homicídio doloso. O homem ainda não foi identificado formalmente, e a mulher tinha 22 anos.

Equipes da Polícia Militar do Ceará (PMCE) e do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) da Policia Civil foram acionadas e realizaram diligências. O caso está a cargo da 9ª Delegacia do DHPP, unidade especializada que realiza diligências no intuito de identificar a autoria do crime.