Governo do Ceará lança sistema de rastreamento de motos roubadas em setembro

O Governo do Ceará anunciou nesta segunda-feira (26) um recurso para rastrear motocicletas roubadas ou furtadas via comunicação instantânea com a Polícia. Chamada de "Moto Segura", a iniciativa é inspirada no programa "Meu Celular", que, em cinco meses, conseguiu recuperar mais de 2,7 mil celulares roubados ou furtados no Estado.

O governador Elmano de Freitas (PT), que fez o anúncio, afirmou que, inicialmente, serão beneficiadas as pessoas que utilizam moto profissionalmente.

"Vamos começar com dois grupos: entregadores que trabalham com moto e mototaxistas. Vamos disponibilizar gratuitamente o equipamento que permite, assim que a moto for furtada ou roubada, acionar a Polícia, que vai rastrear, localizar e prender a pessoa que tenha praticado o furto ou roubo", garantiu ele.

Ceará Contra o Crime

O sistema de rastreamento de motocicletas faz parte do programa "Ceará Contra o Crime", que reúne uma série de medidas para enfrentar a criminalidade no Estado.

Também compõe o programa iniciativas como a "Identifica Ceará", que trata da implementação de reconhecimento facial integrado às câmeras de videomonitoramento, focada em reconhecer e capturar foragidos da Justiça, mas, também, em encontrar pessoas desaparecidas.

"O foragido da Justiça que passe em frente a uma câmara nossa e, também em câmeras privadas, no futuro, será identificado, e essa informação chegará rapidamente à Polícia, para fazer a abordagem e prender. Estamos testando há algum tempo, fizemos prisões com essa tecnologia, mas queremos testá-la um pouco mais", disse Elmano.

O projeto, no entanto, ainda aguarda ser apreciado pelos deputados na Assembleia Legislativa do Ceará (Alece).