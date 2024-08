Homem ateia fogo contra mulher e é preso por tentativa de feminicídio no interior do Ceará

Um homem foi preso em flagrante na noite deste sábado (24) em Russas, na região do Vale do Jaguaribe, Ceará, suspeito de tentativa de feminicídio contra a companheira.

De acordo com informações da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social do Estado do Ceará (SSPDS/CE), o homem de 52 anos jogou gasolina contra a esposa, de 27 anos, e, na sequência, ateou fogo contra ela.

Ainda não se sabe o que levou o homem a jogar gasolina contra a mulher. Informações preliminares apontam que o suspeito estava separado da vítima.

A enteada da mulher, de 15 anos, também ficou ferida, assim como o suspeito. O caso aconteceu no bairro Planalto. Ainda segundo a SSPDS/CE, tanto ele quanto as vítimas estavam em uma unidade de saúde, onde receberam os primeiros socorros. Os três não tiveram as identidades reveladas.

O homem foi detido em flagrante na unidade de saúde e levado à Delegacia Regional de Russas. No local, foi autuado em flagrante por tentativa de feminicídio e teve a prisão convertida em preventiva. A adolescente sofreu ferimentos leves.

Vítima foi transferida para Fortaleza

Por causa da gravidade dos ferimentos, a mulher de 27 anos foi resgatada de helicóptero pela Coordenadoria Integrada de Operações Aéreas (Ciopaer) e encaminhada a Fortaleza para tratamento médico especializado.

A reportagem entrou em contato com a assessoria de imprensa do Instituto Doutor José Frota (IJF), em Fortaleza. O hospital é referência no atendimento a vítimas de queimaduras no Estado.

A assessoria não confirmou que a mulher de 27 anos foi transferida para o IJF, e disse que não pode repassar informações sobre pacientes.