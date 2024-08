Bares e casas de shows da Praia de Iracema cancelam programações após ameaças; suspeito foi preso

Um homem de 32 anos foi preso, neste sábado (24), suspeito do crime de constrangimento ilegal. A captura foi feita após uma ameaça supostamente causada por uma rixa entre facções criminosas gerar sensação de insegurança entre proprietários de estabelecimentos comerciais na Praia de Iracema, que decidiram não abrir nesta noite.

O Diário do Nordeste apurou que, nessa sexta-feira (23) e neste sábado, ao menos quatro negócios, entre bares e casas de show, fecharam as portas ou cancelaram programações por medo. Nas redes sociais, as casas de shows justificaram que os cancelamentos ocorreram para "prezar pela segurança de funcionários e clientes" e para "resguardar a integridade física do público".

Em nota enviada à reportagem na noite deste sábado, a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) informou a prisão do suspeito e detalhou que ele foi identificado por meio de câmeras de videomonitoramento.

O homem teria ameaçado os comerciantes ainda na noite de sexta-feira. Ele foi conduzido para o 2º Distrito Policial e está à disposição da Justiça. A Polícia segue em busca de outros envolvidos no crime.

Veja também Segurança Médico suspeito de abuso sexual contra paciente grávida é preso em Fortaleza Segurança Empresário é sequestrado em via movimentada de Fortaleza e tem mais de R$ 10 mil e carro levados Segurança Policial de folga prende suspeito de roubar joias avaliadas em R$ 20 mil, em Maracanaú

Ameaça se espalhou entre empresários

O produtor de um dos eventos cancelados neste sábado contou ao Diário do Nordeste que, antes de chegar até ele, a ameaça já havia se espalhado entre os proprietários de estabelecimentos da região.

"Foram notícias que foram se espalhando. Chegou pra gente que, durante os eventos que aconteciam na Praia de Iracema, chegou a solicitação pra que a casa fosse fechada por causa dessa ordem, que veio do Comando Vermelho. As casas acataram e fecharam. Hoje, passamos o dia observando e decidimos prezar pela segurança e, também, não abrir", compartilhou o produtor.

Veja também Segurança Julgamento de educador físico por matar esposa a facadas em Fortaleza é marcado pela Justiça Segurança PF faz operação contra fraudes em sistema da Caixa que somam quase R$ 300 mil de prejuízo

Homicídios na região

Desde sexta-feira, circula a informação de que um membro da facção Comando Vermelho (CV) foi assassinado no Poço da Draga. Devido ao homicídio, criminosos teriam ordenado o fechamento dos pontos comerciais na região.

A reportagem do Diário do Nordeste ouviu um PM que foi ao local na sexta após receber informações das supostas ameaças. Mas, ele disse apenas que, ao chegar ao local, a composição observou o funcionamento normal dos estabelecimentos.

Veja também Segurança Mais oito acusados de ligação com 'Majestade' no Comando Vermelho são absolvidos pela Justiça no CE

Reforço no policiamento

Devido à sensação de insegurança causada pela ameaça, a Polícia Militar informou que foram feitos sobrevoos da Coordenadoria Integrada de Operações Aéreas (Ciopaer), com apoio de viaturas em terra, para reforçar a vigilância na região.

Além disso, o órgão afirmou que a Praia de Iracema já recebe reforço de policiamento, com equipes especializadas do Comando de Policiamento de Rondas e Ações Intensivas e Ostensivas (CPRaio), do Comando de Policiamento de Choque (CPChoque), do Regimento de Polícia Montada (RPMont), do Comando de Prevenção e Apoio às Comunidades (Copac) e de outros.

Equipes do setor de inteligência também foram acionadas ao local para identificar outros suspeitos.