Policial de folga prende suspeito de roubar joias avaliadas em R$ 20 mil, em Maracanaú

Um policial militar que estava de folga prendeu em flagrante um suspeito de roubar joias em uma loja de shopping em Maracanaú, na Região Metropolitana de Fortaleza. O crime ocorreu na tarde dessa sexta-feira (23), na avenida Carlos Jereissati.

Veja também Segurança Empresário é sequestrado em via movimentada de Fortaleza e tem mais de R$ 10 mil e carro levados Segurança Polícia faz operação 'Tempestade' com sete suspeitos presos em Iguatu, no Ceará

De acordo com a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social do Estado (SSPDS), o homem estava com 62 colares avaliados em um total de R$ 20 mil.

O suspeito, de 21 anos, já tem passagens pela polícia por organização criminosa e tráfico de drogas, e é monitorado por tornozeleira eletrônica. Ele será indiciado por roubo.

Como ocorreu a prisão

Legenda: Material roubado foi avaliado em R$ 20 mil Foto: Assessoria de Comunicação da PMCE

Segundo a pasta, o agente do Comando de Policiamento de Rondas de Ações Intensivas e Ostensivas (CPRAIO) passava pela região quando ouviu gritos de pessoas relatando o roubo.

O policial retornou e abordou o suspeito, que, conforme informado pela Polícia, estava com os objetos em mãos.

O homem foi levado à delegacia por uma equipe de motopatrulhamento da Coordenadoria Integrada de Operações de Segurança (Ciops).