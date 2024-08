Polícia faz operação 'Tempestade' com sete suspeitos presos em Iguatu, no Ceará

Sete pessoas foram presas nesta sexta-feira (23), na operação 'Tempestade', deflagrada pela Polícia Civil do Ceará, suspeitas de integrar grupos criminosos atuantes em Iguatu, no interior do Estado.

Os investigadores tinham o objetivo de cumprir seis mandados de prisão temporária e 17 de busca e apreensão. Nas ofensivas, porém, outras três pessoas foram capturadas em flagrante. Todos foram conduzidos, depois, para a Delegacia Regional de Iguatu, onde as ordens judiciais foram cumpridas.

Dois dos presos em flagrante foram autuados por tráfico de drogas. O terceiro foi autuado por posse irregular de arma de fogo de uso permitido.

Sobre os presos

Durante as diligências, os policiais capturaram três mulheres, com idades de 21, 24 e 55 anos, e um homem, de 31 anos. Eles foram presos temporariamente por integrar organização criminosa. Além deles, foram cumpridos outros dois mandados em desfavor de dois homens, de 23 e 24 anos, que já estão encarcerados em unidades prisionais.

Já os presos em flagrante foram três homens, sendo um de 20 e outro de 40 anos, que estavam em posse de mais de 100 gramas de maconha, mais de 70 pinos de cocaína e mais de 260 pedras de crack, e outro homem, de 21 anos, que estava com um revólver calibre 32.

A operação policial foi coordenada pela Delegacia Regional de Iguatu, com apoio do Departamento de Polícia Judiciária do Interior Sul, e tinha o objetivo de desarticular, localizar e prender alvos de suspeitos de crimes de homicídios, tráfico de drogas e organização criminosa.