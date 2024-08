Médico suspeito de abuso sexual contra paciente grávida é preso em Fortaleza

Um médico de 73 anos foi preso pela Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE), nesta quinta-feira (22), suspeito de violação sexual mediante fraude contra uma paciente em Quixeramobim, no interior do Estado.

O homem foi detido por meio de mandado de prisão preventiva em uma unidade de saúde no bairro Parangaba, em Fortaleza.

Paciente grávida

Segundo investigações da Delegacia Municipal de Quixeramobim, o indivíduo teria abusado sexualmente de uma paciente grávida durante o atendimento, em outubro de 2023, em um hospital da cidade.

O médico já tem duas passagens por estupro, crime contra a administração pública e outros crimes contra a dignidade sexual.

Ele foi conduzido para a delegacia do 5º Distrito Policial (5º DP), onde o mandado foi cumprido. Agora, ele está à disposição da Justiça.