Empresário é sequestrado em via movimentada de Fortaleza e tem mais de R$ 10 mil e carro levados

Um empresário foi vítima de sequestro relâmpago em Fortaleza e teve mais de R$ 10 mil, eletrônicos e seu carro levados por suspeitos armados. O caso aconteceu no bairro Guararapes, nas imediações da Washington Soares, na semana passada com Gabriel Mota da Costa, que relatou os momentos de violência e insegurança por meio de suas redes sociais nesta sexta-feira (23).

Ao Diário do Nordeste, ele contou que passou cerca de 1h30 em posse dos criminosos, e ao lado de uma segunda vítima sequestrada, a qual ele não conhecia. O sequestro aconteceu por volta de 16h do último dia 16.

Aluno de odontologia, Gabriel saia da aula quando teve o carro interceptado por três pessoas, que entraram no veículo e o levaram a um matagal no bairro. No local, haviam ainda outros dois suspeitos, supostamente comparsas dos que o sequestraram. Ele foi amarrado e ameaçado a passar todas as senhas de contas bancárias.

"Começaram a fazer um terrorismo e conseguiram fazer transferências de alguns bancos e cheque especial. Eles ficavam levantando minha cabeça para fazer o reconhecimento facial dos aplicativos. Eu passei algumas senhas e eles me ameaçaram de morte", conta.

Durante a ação, Gabriel conta que a outra vítima de sequestro permaneceu amarrada e deitada no chão. Ele diz que não foi agredido, mas levou alguns empurrões: "Estou graças a Deus bem, mas ficou o trauma".

Pertences roubados

Os criminosos conseguiram levar cerca de R$ 11 mil em Pix, R$ 800 em espécie e joias que estavam no carro do empresário que atua no ramo de joalheria. Também foram subtraídos um tablet no valor de R$ 5,6 mil e um celular, além do carro, que foi usado como meio de fuga.

Após os criminosos limparem as contas bancárias, as vítimas se soltaram e foram embora. Gabriel contou que conseguiu uma carona com a segunda vítima, que não teve o carro e nem o celular levados.

"Eu liguei para o meu marido e quando eu cheguei em casa, a Polícia já estava lá e meu esposo rastreou o carro. Eles acharam o carro nas proximidades do Jardim das Oliveiras", indica.

A vítima foi com os policiais para recuperar o veículo e depois foi acompanhado ao 13º Distrito Policial (DP) para dar seu depoimento e registrar a ocorrência.

Uma semana depois, a vítima conta que não sabe atualizações sobre seus pertences roubados e nem sobre a prisão dos indivíduos. O Diário do Nordeste solicitou detalhes à Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), e aguarda retorno para incluir mais informações na matéria.