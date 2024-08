Policial militar de folga intervém em assalto e atira em suspeito, em Fortaleza

Um policial militar que estava de folga interveio a um assalto, trocou tiros com criminosos e baleou um suspeito, no bairro Vila Peri, em Fortaleza, no último sábado (24). O suspeito foi levado a uma unidade de saúde sob escolta policial.

Segundo nota da Polícia Militar do Ceará (PMCE), "o policial, que se encontrava de folga, ao perceber que uma pessoa estava sendo vítima de roubo agiu rápido visando preservar a integridade física do cidadão".

Três assaltantes tentavam roubar pertences de uma vítima, quando o policial militar agiu. Houve troca de tiros entre os criminosos e o PM. Dois suspeitos fugiram, e o terceiro foi baleado.

"O suspeito foi socorrido por uma equipe do Samu e segue sob escolta policial. O cidadão e o PM não sofreram ferimentos. O caso foi registrado no 30º Distrito Policial (DP), onde o agente de segurança se apresentou espontaneamente após o fato", informou a Polícia Militar, em nota.

Com o suspeito baleado, foi apreendido um simulacro de arma de fogo e um aparelho conhecido como Jammer, utilizado para cortar sinal de rastreamento de veículo. Os outros assaltantes são procurados pela Polícia.