Dupla mata homem e colide em ônibus ao tentar fugir em Fortaleza
O acidente aconteceu na Rua General Cordeiro Neto, no Conjunto Sítio Córrego
Dois homens em uma motocicleta sofreram um acidente após praticar um homicídio, no bairro Mondubim, na tarde desta quinta-feira (2). O Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros do Estado do Ceará (Sindiônibus) confirmou a ocorrência envolvendo o ônibus da linha 395 – Sítio Córrego/Parangaba.
O acidente aconteceu na Rua General Cordeiro Neto, no Conjunto Sítio Córrego. As vítimas da colisão com o ônibus, que praticaram o crime de execução, atiraram contra um homem que acabou sendo atingido e o corpo caiu em uma vala de uma obra pública.
Em seguida, os dois homens que estavam na motocicleta tentaram fugir do local do crime e colidiram na lateral do ônibus.
O motorista do transporte público ficou no local até a chegada das autoridades.
A reportagem entrou em contato com a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social do Estado do Ceará (SSPDS) e aguarda mais informações.