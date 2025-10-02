Oito membros do CV que articulavam e postavam crimes nas redes socais são detidos no Ceará

Oito membros da facção criminosa carioca Comando Vermelho (CV) foram detidos nesta quinta-feira (2), no Ceará. De acordo com a Polícia Civil do Ceará (PCCE), os suspeitos foram alvos da 'Operação Redes Sociais'.

A ofensiva foi deflagrada para "retirar de circulação indivíduos que articulavam atividades criminosas e divulgavam suas ações por meio das redes sociais". Dos presos, sete são adultos e um adolescente. Contra os adultos havia mandados de prisão preventiva em aberto.

Os faccionados foram localizados nos bairros Vicente Pinzón e Quintino Cunha, em Fortaleza, e na cidade de Maracanaú, Região Metropolitana.

"Segundo as apurações, os suspeitos atuavam na Capital e na Região Metropolitana de Fortaleza, sendo responsáveis pela comercialização de drogas e outros delitos na região", disse a PCCE. Um mandado foi cumprido em uma unidade prisional contra um investigado que já estava recolhido.

"Com base em trabalhos de inteligência, os investigadores identificaram os envolvidos e solicitaram ao Poder Judiciário a expedição dos mandados de prisão pelo crime de integrar organização criminosa" PCCE

Segundo a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), a operação foi coordenada por policiais do Departamento de Polícia Metropolitana (DPM), com apoio do Departamento Técnico Operacional (DTO) e da Coordenadoria de Recursos Especiais (Core). Os suspeitos foram colocados à disposição da Justiça.