Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Oito membros do CV que articulavam e postavam crimes nas redes socais são detidos no Ceará

Os faccionados foram localizados nos bairros Vicente Pinzón e Quintino Cunha, em Fortaleza, e na cidade de Maracanaú, Região Metropolitana

Escrito por
Redação seguranca@svm.com.br
(Atualizado às 14:46)
Segurança
operacao redes sociais buscas prisao policia civil faccao comando vermelho
Legenda: Contra os adultos havia mandados de prisão preventiva em aberto.
Foto: Reprodução/Polícia Civil do Ceará

Oito membros da facção criminosa carioca Comando Vermelho (CV) foram detidos nesta quinta-feira (2), no Ceará. De acordo com a Polícia Civil do Ceará (PCCE), os suspeitos foram alvos da 'Operação Redes Sociais'.

A ofensiva foi deflagrada para "retirar de circulação indivíduos que articulavam atividades criminosas e divulgavam suas ações por meio das redes sociais". Dos presos, sete são adultos e um adolescente. Contra os adultos havia mandados de prisão preventiva em aberto.

Os faccionados foram localizados nos bairros Vicente Pinzón e Quintino Cunha, em Fortaleza, e na cidade de Maracanaú, Região Metropolitana.

"Segundo as apurações, os suspeitos atuavam na Capital e na Região Metropolitana de Fortaleza, sendo responsáveis pela comercialização de drogas e outros delitos na região", disse a PCCE. Um mandado foi cumprido em uma unidade prisional contra um investigado que já estava recolhido.

Veja também

teaser image
Segurança

Execução de advogado revela teia de vingança de facção e liga liderança do CV à morte em barraca de praia

teaser image
Segurança

'Guerra' entre facções, drogas e moto roubada: o que se sabe sobre o ataque a escola de Sobral

"Com base em trabalhos de inteligência, os investigadores identificaram os envolvidos e solicitaram ao Poder Judiciário a expedição dos mandados de prisão pelo crime de integrar organização criminosa"
PCCE

Segundo a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), a operação foi coordenada por policiais do Departamento de Polícia Metropolitana (DPM), com apoio do Departamento Técnico Operacional (DTO) e da Coordenadoria de Recursos Especiais (Core). Os suspeitos foram colocados à disposição da Justiça.

Este conteúdo é útil para você?
Assuntos Relacionados
Montagem de duas fotos lado a lado. À esquerda, policiais militares estão em frente a um ônibus coletivo, ao lado de dois homens caídos no chão, próximos a uma motocicleta, após confronto no bairro Mondubim, em Fortaleza. À direita, um homem aparece morto dentro de uma vala de obra em via pública, cercada por fitas de isolamento.
Segurança

Dupla mata homem e colide em ônibus ao tentar fugir em Fortaleza

O acidente aconteceu na Rua General Cordeiro Neto, no Conjunto Sítio Córrego

Redação
Há 7 minutos
operacao redes sociais buscas prisao policia civil faccao comando vermelho
Segurança

Oito membros do CV que articulavam e postavam crimes nas redes socais são detidos no Ceará

Os faccionados foram localizados nos bairros Vicente Pinzón e Quintino Cunha, em Fortaleza, e na cidade de Maracanaú, Região Metropolitana

Redação
Há 1 hora
Foto mostra um policial civil, fardado, com colete balístico e balaclava, e uma viatura da Polícia Civil do Ceará ao fundo
Segurança

30 casas são abandonadas por ordem de facção no CE; mortes podem estar ligadas a 'desobediência'

Três homicídios foram registrados na região afetada pelo confronto, em setembro. Autoridades esperam apresentar resultados das investigações em breve

Redação
Há 2 horas
Fotos mostram um condomínio no bairro José de Alencar, em Fortaleza, com pichações de ameaças e depois de serem cobertas por tinta branca
Segurança

Muros de condomínio são pichados com ameaças a moradores em Fortaleza; Polícia investiga autoria

Placas dos veículos dos alvos das ameaças foram expostas, para identificá-los. Poucas horas depois, as pichações foram cobertas por tinta branca

Redação
Há 2 horas
advogada comando vermelho trafico de drogas faccao criminosa wanessa kelly celular decisao justica judiciario draco delegacia investigacao
Segurança

Justiça nega devolução de celulares para advogada acusada de envolvimento com CV no Ceará

Wanessa teria se valido da advocacia para integrar o grupo e se aliar a um traficante da fronteira entre Brasil e Bolívia

Redação
02 de Outubro de 2025
Imagem de quatro ônibus escolares que foram incendiados dentro de escola em Aquiraz.
Segurança

Quatro ônibus escolares são incendiados dentro de escola em Aquiraz

O policiamento foi reforçado após a ocorrência; ninguém ficou ferido

Beatriz Rabelo
01 de Outubro de 2025
Colagem de fotos do biólogo de São Paulo que morreu durante escavação em gruta no interior do Ceará
Segurança

Biólogo paulista morre durante escavação em gruta no Interior do CE

Janderson Assandre teria desmaiado após possível inalação de gases tóxicos

Bergson Araujo Costa
01 de Outubro de 2025
Caminhão com 60 mil garrafas de bebidas alcoólicas, apreendido em um galpão na região metropolitana de fortaleza.
Segurança

60 mil garrafas de bebidas alcoólicas irregulares são apreendidas no CE

Carga avaliada em R$ 150 mil foi apreendida sem nota fiscal na Região Metropolitana de Fortaleza

Redação
01 de Outubro de 2025
Do lado esquerdo a gari está fugindo do suspeito, do lado direito o suspeito está de frente para a gari
Segurança

Gari é assaltada enquanto trabalhava em Juazeiro do Norte; veja vídeo

O suspeito foi preso na última terça-feira (30), no dia do crime

Gabriel Bezerra*
01 de Outubro de 2025
Montagem com foto do advogado Silvio Vieira, de Breno Xavier e Lucas Rolim
Segurança

Execução de advogado revela teia de vingança de facção e liga liderança do CV à morte em barraca de praia

A morte de Silvio Vieira da Silva estaria ligada a outro crime ocorrido anos antes. A participação de um chefe do CV e de um colega de profissão da vítima surpreenderam os investigadores

Emerson Rodrigues
01 de Outubro de 2025
empresario rafael solto audiencia de custodia transito colisao morte jovem homicidio
Segurança

Empresário denunciado por matar jovem em colisão em Fortaleza agora é réu na Justiça

A perícia apontou que antes da colisão o veículo guiado pelo empresário trafegava em velocidade superior ao triplo do limite legal

Emanoela Campelo de Melo
01 de Outubro de 2025
Balcão policial com armas, munições e outros itens apreendidos, e veículos policiais em operação na rua com policiais ao fundo. Segurança pública e combate ao crime.
Segurança

Confronto policial termina com três presos e apreensão de granada e fuzis em Fortaleza

Durante operação, equipes foram recebidas a tiros de fuzil e pistola

Redação
30 de Setembro de 2025
Viatura da Policia Civil do Ceará.
Segurança

Corpo de homem é encontrado sem cabeça em Maracanaú

A vítima também tinha uma extensa perfuração na região do tórax

Redação
30 de Setembro de 2025
Brita despejada em rua de Juazeiro do Norte
Segurança

Idosa morre após moto colidir com brita em Juazeiro do Norte

O material foi descarregado de forma irregular na rua

Redação
30 de Setembro de 2025
sobral ataque escola alunos feridos facção criminosa tiros disparos
Segurança

'Guerra' entre facções, drogas e moto roubada: o que se sabe sobre o ataque a escola de Sobral

Conhecido como 'Bruno Panga', o jovem estava solto há apenas cinco meses e tem uma ficha criminal extensa

Emanoela Campelo de Melo
30 de Setembro de 2025
prisao comando vermelho operação nexus policia civil
Segurança

20 integrantes do Comando Vermelho são alvos de operação no Ceará

Os suspeitos recebiam ordens de líderes da facção que estão no Rio de Janeiro

Emanoela Campelo de Melo e Messias Borges
30 de Setembro de 2025
Imagem mostra uma parede de prédio com uma porta de entrada, com danos na parede externa e sujeira no chão, evidenciando vandalismo e descarte de lixo.
Segurança

Posto de saúde é furtado em Fortaleza; Polícia investiga

O caso aconteceu na madrugada da segunda-feira (29)

Geovana Almeida*
30 de Setembro de 2025
Imagens do procurador baleado.
Segurança

Procurador do município de Aurora, no Ceará, é morto com disparos de arma de fogo

A Polícia Militar do Ceará (PMCE) e da Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE) estão em diligências relacionadas a ocorrência

Bergson Araujo Costa
29 de Setembro de 2025
Apresentadores são denunciados por crime de homofobia contra jornalista em Juazeiro do Norte.
Segurança

Apresentadores que chamaram jornalista de 'sapatãozinha' são denunciados por homofobia no CE

O Ministério Público do Ceará fez a denúncia contra João Paulo Ramos e o ex-vereador Janu, apresentadores do Padcast "Na Lata"

Redação
29 de Setembro de 2025
ex policial militar interpol seguranca extradição eua foragido chacina curio juri
Segurança

Quem é o ex-PM foragido condenado pela Chacina do Curió extraditado dos EUA ao Brasil

Antônio Vidal estava na lista de procurados da Interpol há mais de dois anos e havia mentido para conseguir o visto

Redação
29 de Setembro de 2025