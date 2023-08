PM recupera 13 celulares roubados em ônibus e prende suspeito em centro espírita no Mondubim

Um homem, de 28 anos, foi preso suspeito de roubo em um transporte público coletivo nessa quinta-feira (24), no bairro Mondubim, em Fortaleza. Na ação, a Polícia Militar do Ceará (PMCE) recuperou 13 aparelhos celulares que haviam sido subtraídos de passageiros do ônibus.

A PMCE informou que a Coordenadoria Integrada de Operações de Segurança (Ciops) recebeu a denúncia de que Marcelo Bruno da Silva, havia invadido uma residência na Rua Raimundo Maia. Segundo testemunhas, o suspeito tinha roubado pertences em um coletivo e se escondido nas dependências de um centro espírita.

Os policiais foram ao local e localizaram o suspeito. Durante a busca, dois aparelhos foram encontrados dentro de um vaso sanitário. Uma nova informação indicou que o homem tinha deixado um saco com vários outros celulares na Avenida Bernardo Manoel.

Os agentes se deslocaram até o ponto indicado e localizaram a sacola contendo 11 aparelhos celulares. Após a busca, o homem foi preso em flagrante e conduzido ao 8º Distrito Policial.