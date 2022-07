Jovem é resgatada de cárcere privado após jogar bilhete pedindo socorro à vizinha em São Paulo

Uma jovem de 23 anos mantida em cárcere privado há meses pelo marido de 64 anos foi resgatada em José Bonifácio, no interior de São Paulo, nessa terça-feira (12). Ela jogou um bilhete pedindo socorro à vizinha, informando estar presa na residência com duas filhas, uma de dois e outra de sete anos.

"Oi, sou sua vizinha. Tô presa dentro de casa com duas crianças. Pode chamar a polícia para mim? Tô correndo risco de morte", escreveu a vítima no bilhete.

O homem foi preso em flagrante pela Polícia Militar em seu local de trabalho. A casa onde ocorria o cárcere era monitorada por ele por cinco câmeras e ainda possuía muros altos e janelas com grades. As informações são do G1.

O preso confessou o cárcere. "Encontramos o marido no trabalho. Ele confessou que cometia o crime porque tinha ciúme excessivo", informou o tenente. Ele foi preso por cárcere privado, lesão corporal e ameaça.

"Ela não tinha contato com ninguém. Foi a forma que encontrou para pedir socorro. O homem disse que mataria a esposa quando chegasse do trabalho", informou o tenente da Polícia Militar, Matheus Maestra.

Pedido de socorro

Após receberem a denúncia da vizinha que leu o bilhete da vítima, policiais militares foram até o local e conseguiram escutar a mulher pedindo socorro. Ela ainda agradeceu o salvamento.

"Ela basicamente clamava por ajuda, porque estava sendo mantida em cárcere privado com as duas filhas, de dois e sete anos", descreveu o tenente Maestra.

A jovem não soube informar quanto tempo ficou presa, pois perdeu a noção do tempo, mas disse aos agentes de segurança que foram meses.