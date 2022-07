Anestesista preso por estupro de paciente é hostilizado por outros detentos ao chegar em Bangu 8

O médico anestesista preso por estupro durante a cesariana de uma paciente foi hostilizado por outros detentos ao chegar ao presídio Bangu 8 no Complexo de Gericinó, na Zona Oeste do Rio, na noite desta terça-feira (12). Giovanni Quintella Bezerra foi transferido ao local após audiência de custódia para cumprir sua prisão preventiva.

Detentos do presídio Pedrolino Werling de Oliveira, o Bangu 8, começaram a sacudir as grades, vaiar e xingar o anestesista, como forma de protesto. As informações foram apuradas pela TV Globo.

Giovanni Quintella foi enviado para o local por ser a cadeia que recebe presos com curso superior, mas ainda assim ficará em uma cela sozinho.

Crime filmado

A prisão do anestesista Giovanni Quintella Bezerra foi registrada em vídeo nesta madrugada. A captura foi feita pela delegada Bárbara Lomba, titular da Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher de São João do Meriti.

O médico foi flagrado por colegas de trabalho praticando o estupro, que durou cerca de dez minutos. Giovanni tira o pênis da calça e coloca na boca da paciente sedada.

Prisão em flagrante

No momento em que é informado da prisão em flagrante, o médico parece se surpreender: "Crime de estupro?", questiona o anestesista. A delegada explica os direitos dele e depois faz a condução à delegacia.

Giovanni foi indiciado por estupro de vulnerável, que tem pena entre 8 e 15 anos de prisão. Além desse flagrante, a polícia investiga que pelo menos outras 5 pacientes também tenham sido vítimas.