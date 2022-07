Quem é Giovanni Quintella, anestesista preso em flagrante por estuprar grávida durante parto no Rio

Preso em flagrante por estuprar uma grávida durante o parto no Hospital da Mulher em Vilar dos Teles, no Rio de Janeiro, o médico anestesista Giovanni Quintella Bezerra já atuou em pelo menos 10 hospitais públicos e privados. As informações são do G1.

Com 32 anos, Giovanni se formou em 2017 pelo Centro Universitário de Volta Redonda (UniFOA), no Sul Fluminense, e concluiu a especialização em anestesia no início de abril deste ano.

Nas redes sociais, o médico sempre postava fotos com vestimentas das unidades de saúde. Em uma das postagens ele disse fazer o que gosta: “Estou aqui colhendo os frutos”. Em outra publicação, chegou a dizer: “Vocês ainda vão ouvir falar de mim, esperem”.

A investigação começou após funcionárias do Hospital da Mulher de Vilar dos Teles filmarem o anestesista colocando o pênis na boca da paciente durante o parto. O médico participava do procedimento e aproveitou o momento para praticar o crime. A gravação foi entregue à polícia.

Giovanni Quintella Bezerra foi autuado em flagrante por estupro na Delegacia de Atendimento à Mulher de São João de Meriti.

'Cenas absurdas'

O Conselho Regional de Medicina do Estado do Rio de Janeiro (Cremerj) abriu um processo para expulsar Giovanni Quintella. Clovis Bersot Munhoz, presidente do Cremerj, disse que “as cenas são absurdas”.

A Fundação Saúde do Estado do Rio de Janeiro e a Secretaria de Estado de Saúde, a que o Hospital da Mulher de Vilar dos Teles, está subordinado, repudiaram em nota a conduta do médico anestesista.

“Informamos que será aberta uma sindicância interna para tomar as medidas administrativas, além de notificação ao Cremerj. A equipe do Hospital da Mulher está prestando todo apoio à vítima e à sua família”, afirmaram.