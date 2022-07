Vídeo mostra confusão do lado de fora de festa em que ocorreu o assassinato de tesoureiro do PT

Imagens do circuito de segurança do estabelecimento da festa em que o guarda municipal Marcelo Arruda foi assassinado mostraram a confusão feita pelo agente penal bolsonarista Jorge José da Rocha Guaranho, responsável pelo crime. (Veja no vídeo abaixo)

O vídeo, divulgado neste fim de semana, mostra o momento em que Arruda joga pedras em Guaranho e, logo depois, o expulsa do local. O agente sai do local, mas retorna armado, atirando já do lado de fora.

Após os tiros, o homem pega a arma e invade a festa. Uma mulher tenta evitar que o homem puxe o gatilho, mas sem sucesso. A Polícia Civil do Paraná citou as imagens durante coletiva de imprensa na tarde do domingo (10).

"Ao que tudo indica, pelo que apuramos, ele não era convidado da festa. Estamos verificando para saber o motivo ele foi até aquele local, e por que ele estaria ouvindo músicas que remetiam ao presidente Bolsonaro. Durante um certo momento ele teria dito ‘Aqui é Bolsonaro’, de acordo com informações de testemunhas", afirmou a delegada Iane Cardoso durante o atendimento à imprensa.

No mesmo momento, ela confirmou que o agente penal Jorge Guaranho não morreu, mas segue internado e foi autuado em flagrante, enquanto a polícia continua apurando as motivações do crime.

