Vídeo mostra prisão de anestesista após flagrante de estupro de grávida em parto

A prisão do anestesista Giovanni Quintella Bezerra, flagrado estuprando uma paciente grávida durante uma cesárea, foi registrada em vídeo na madrugada desta segunda-feira (11). A captura foi feita pela delegada Bárbara Lomba, titular da Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher de São João do Meriti, no Rio de Janeiro.

O médico foi flagrado por colegas de trabalho praticando o estupro, que durou cerca de dez minutos. Giovanni tira o pênis da calça e coloca na boca da paciente sedada. O vídeo da prisão foi obtido pela TV Globo e reproduzido pelo G1.

Veja a prisão do anestesista

Quando os agentes de segurança chegam ao Hospital da Mulher em Vilar dos Teles, a delegada pergunta ao acusado se ele tem algo a falar. Ele responde que "queria entender o que está acontecendo".

No momento em que é informado da prisão em flagrante, o médico parece se surpreender: "Crime de estupro?", questiona o anestesista. A delegada explica os direitos dele e depois faz a condução à delegacia.

Giovanni foi indiciado por estupro de vulnerável, que tem pena entre 8 e 15 anos de prisão.

Repúdio

O Conselho Regional de Medicina do Estado do Rio de Janeiro (Cremerj) abriu um processo para expulsar Giovanni Quintella. Clovis Bersot Munhoz, presidente do Cremerj, disse que “as cenas são absurdas”.

A Fundação Saúde do Estado do Rio de Janeiro e a Secretaria de Estado de Saúde, a que o Hospital da Mulher de Vilar dos Teles, está subordinado, repudiaram em nota a conduta do médico anestesista.

“Informamos que será aberta uma sindicância interna para tomar as medidas administrativas, além de notificação ao Cremerj. A equipe do Hospital da Mulher está prestando todo apoio à vítima e à sua família”, afirmaram.