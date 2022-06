Doméstica é resgatada de cárcere privado em Fortaleza; patrão de 80 anos é preso

Um idoso de 80 anos foi preso em flagrante na última segunda-feira (6), no bairro Amadeu Furtado, em Fortaleza, suspeito de manter uma jovem de 24 anos sob cárcere privado com fins libidinosos. A vítima trabalhava como empregada doméstica do suspeito.

Ela foi resgatada por agentes do Grupo de Operações Especiais (GOE) da Guarda Municipal de Fortaleza (GMF), acionados pelo tio da mulher após receber mensagens dela.

A jovem alegou estar sendo abusada pelo suspeito e ser impedida de deixar a residência. No local, os guardas municipais foram impedidos de entrar, mas, em seguida, a vítima saiu correndo do imóvel, momento em que os agentes conseguiram dar voz de prisão ao idoso.

Segundo a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), o suspeito foi encaminhado à Delegacia de Defesa da Mulher de Fortaleza (DDM), onde foi instaurado um inquérito para investigar o caso.