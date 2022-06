PMs acusados de matar 14 pessoas em Milagres são autorizados a voltarem às atividades ostensivas

Os policiais militares acusados de matar 14 pessoas em Milagres (dos quais 8 eram suspeitos de ataques a bancos e 6, reféns) foram autorizados pela Justiça Estadual a retornarem ao policiamento ostensivo no Estado - com exceção do Município onde aconteceu o episódio, em dezembro de 2018. Ao total, 19 PMs são réus por crimes ocorridos na Tragédia em Milagres.

A decisão que revogou as medidas cautelares impostas aos PMs foi proferida pela Vara Única da Comarca de Milagres, na última terça-feira (7). "No caso em testilha, as medidas foram deferidas para evitar a influência dos acusados sobre as testemunhas, considerando que boa parte dos réus é policial de elite. No entanto, a maioria reside e trabalha em Fortaleza. Além disso, não apresentam fatos desabonadores em suas fichas, muito pelo contrário", considerou o juiz Otávio Oliveira de Morais.

Otávio Oliveira de Morais Juiz de Direito Por outro lado, impedi-los de exercer atividade ostensiva, além de gerar prejuízo financeiro aos réus, conforme por eles aduzido, gera prejuízo ao próprio Estado que fica impedido de utilizá-los em suas atividades fins, para as quais foram treinados com dinheiro público. Desse modo, entendo que é suficiente proibir os acusados de exercerem atividades ostensivas no Município de Milagres, onde residem as testemunhas."

15 policiais militares são réus pelos homicídios ocorridos em Milagres, na madrugada do dia 7 de dezembro de 2018. Outros 4 militares são réus por fraude processual, junto do então vice-prefeito de Milagres.

Além de proibir os militares de atuarem em Milagres, o magistrado proibiu os mesmos de manterem qualquer contato com as testemunhas, seja presencialmente, por meios de comunicação ou por pessoa interposta, "cujo descumprimento poderá ensejar a adoção de medidas enérgicas", e determinou que eles mantenham seus endereços atualizados.

Em contrapartida, o juiz rejeitou alguns pedidos dos PMs. São eles:

Realização da reprodução simulada dos fatos (conhecida como "reconstituição do crime");

Realização de perícia em um imóvel para verificar a existência de resquícios dos disparos de arma no local;

Nulidade do laudo cadavérico de uma vítima;

Busca de informações sobre o proprietário de uma arma de fogo que teria sido utilizada por um suspeito;

Encaminhar ofício à Polícia Civil do Ceará (PC-CE) para colher informações sobre o GPS de uma viatura;

Desmembramento do processo.

O processo criminal está em andamento, sob sigilo de Justiça, no aguardo da realização das audiência de instrução e julgamento. No tocante à seara administrativa, a reportagem aguarda resposta da Controladoria Geral de Disciplina dos Órgãos de Segurança Pública e Sistema Penitenciário (CGD) sobre a situação dos policiais militares na Corporação.