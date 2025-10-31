Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Notícias

viatura policia militar tragedia em milagres.

Segurança

Tragédia em Milagres: CGD absolve três policiais militares

Reféns morreram na tragédia.

Emanoela Campelo de Melo 30 de Outubro de 2025
Imagem do brasão da Interpol.

Segurança

Cearense condenada por roubar cartões de crédito de idosos é presa na Itália

A mulher realizava furtos de cartões de crédito dentro de agências bancárias em Milagres, no Interior do CE

Bergson Araujo Costa 07 de Outubro de 2025
Foto mostra cidade de Milagres, na região do Cariri

PontoPoder

Prefeitura de Milagres (CE) cria taxa do lixo com foco em grandes produtores de resíduos

Gestão municipal nega cobrança por quilograma do lixo produzido nos domicílios e alega que medida foi alvo de "fake news da oposição"

Marcos Moreira 04 de Setembro de 2025
Montagem de fotos mostra adolescente sendo agredida em festa em Milagres, no Ceará

Segurança

Adolescente de 15 anos é agredida por duas pessoas durante festa em Milagres, Interior do Ceará

O caso está sendo investigado pela Polícia Civil como lesão corporal dolosa

Redação 19 de Agosto de 2025
Colagem com duas imagens mostram momento em que procurador de Milagres empurra mulher durante festa no município

Segurança

Procurador suspeito de empurrar mulher em festa renuncia ao cargo e é exonerado em Milagres, no CE

Profissional justificou que deixa a função para se dedicar integralmente à defesa no caso

Carol Melo 19 de Agosto de 2025
Foto mostra movimentação na cidade de Milagres e presença da Polícia Militar, após a Tragédia em Milagres, que deixou 14 mortos em uma ação policial, em 7 de dezembro de 2018

Segurança

Três PMs do Ceará acusados de fraude processual na Tragédia em Milagres são absolvidos pela Justiça

Um quarto PM, ex-secretário municipal de Milagres, ainda aguarda julgamento. Outros 11 militares respondem por homicídios ocorridos na madrugada de 7 de dezembro de 2018

Messias Borges 11 de Agosto de 2025
Foto de pessoas velando vítimas da Tragédia em Milagres, quando uma ação policial, para evitar assaltos a dois bancos, resultou na morte de 14 pessoas - sendo oito suspeitos e seis reféns

Segurança

Assaltantes de banco acusados de atuar em ação que resultou na Tragédia em Milagres são condenados

Outros dois acusados foram absolvidos das acusações. Policiais militares também devem ir a julgamento por homicídios de suspeitos e reféns, na madrugada de 7 de dezembro de 2018

Messias Borges 22 de Julho de 2025
Imagem mostra veículo que se envolveu em acidente na BR-116, em Barro

Ceará

Ex-prefeito de Milagres e ex-vice prefeito de Barro se envolvem em acidente na BR-116

Helosman Sampaio dirigia picape que colidiu com moto conduzida por Geraldo Vandré

Redação 04 de Junho de 2025
Autor de furto na Secretaria de Infraestrutura de Milagres

Segurança

Prédio de secretaria é invadido e tem equipamentos furtados em Milagres, no Interior do Ceará

Para realizar ação, homem pulou portão e mexeu em câmera para impedir que fosse filmado

Bruno Leite 11 de Janeiro de 2025
Resultado das eleições 2024 para Vereador

PontoPoder

Quem ganhou a eleição 2024 para vereador em Milagres?

Os eleitos vão cumprir o mandato de quatro anos

Redação 05 de Outubro de 2024
1 2 3