Procurador suspeito de empurrar mulher em festa renuncia ao cargo e é exonerado em Milagres, no CE

O procurador da cidade de Milagres, Fellipe Neves Furtado, foi exonerado do cargo nessa segunda-feira (18), dias após ser flagrado discutindo e empurrando uma mulher durante uma festa realizada no município do Cariri cearense. O desligamento foi solicitado pelo próprio servidor.

No pedido, o homem justificou que deixa a função para se dedicar integralmente à defesa dele em razão das acusações, as quais classificou como "injustas e mentirosas".

"Estou absolutamente convicto de que provarei, perante as instâncias competentes, que os fatos apresentados contra mim foram expostos de maneira distorcida, em completa inversão da realidade fática, e que não passam de tentativas de macular minha honra e minha trajetória profissional", argumenta no documento.

A solicitação de exoneração voluntária foi aceita pelo prefeito de Milagres, Anderson Eugênio (MDB), e divulgada em uma portaria na tarde de segunda-feira.

O que aconteceu?

O procurador Fellipe Neves Furtado foi flagrado discutindo e empurrando uma mulher entre a noite da última quinta (14) e a madrugada de sexta-feira (15), em um dos festejos municipais da Festa de Agosto.

A cena foi registrada por testemunhas. Em uma das gravações é possível ver o momento em que o servidor segura o rosto da vítima, que usa um vestido preto, e a empurra para trás.

Em outro vídeo, é possível observar uma espécie de briga generalizada entre outros grupos, com socos, empurrões e quedas. Fellipe Neves Furtado também aparece na confusão. Não há informações se o caso aconteceu antes ou depois dele ser flagrado próximo à mulher. (Assista abaixo)

VEJA MOMENTO

Na solicitação de desligamento, o profissional disse ser alvo de falsas narrativas que visam destruir reputações com acusações de "lastro probatório mínimo".

Em nota, a Polícia Civil informou que apura as circunstâncias da confusão, registrada em Boletim de Ocorrência (B.O). As investigações estão a cargo da Delegacia de Milagres.

Veja também Segurança Saiba quem é o chefe do CV no Vicente Pinzón que fugiu para o RJ e segue ordenando mortes em Fortaleza Segurança Advogado foi assassinado em Fortaleza após negociar soltura de clientes com PMs, dizem testemunhas

Denúncias

Para contribuir com as investigações policiais, a população pode fazer denúncias de forma anônima e sigilosa, através dos seguintes canais: