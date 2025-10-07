Cearense condenada por roubar cartões de crédito de idosos é presa na Itália
A mulher realizava furtos de cartões de crédito dentro de agências bancárias em Milagres, no Interior do CE
Uma cearense foi presa na Itália em uma ação conjunta da Organização Internacional de Polícia Criminal (Interpol) e a Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE). A captura foi deflagrada no dia 12 de agosto de 2025 e comunicada à PCCE nesta terça-feira (7).
A mulher, que não teve a identidade revelada, era considera foragida na Itália. Ela foi condenada a cinco anos de reclusão, em regime fechado, pelo crime de furto mediante fraude e em concurso de pessoas, segundo a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social do Estado do Ceará.
Conforme as investigações, a mulher realizava furtos de cartões de crédito de pessoas idosas no interior de agências bancárias da cidade de Milagres, Interior do Ceará.
A suspeita se aproveitava da vulnerabilidade das vítimas para subtrair os cartões e, posteriormente, contrair empréstimos em nome delas. Os crimes ocorreram no ano de 2010. A mulher foi condenada em 2018, pela Vara Única da Comarca de Milagres.
A localização dela na Europa foi identificada por meio de diligências da PCCE, que solicitou a inclusão do nome dela na lista de Difusão Vermelha da Interpol, em cooperação internacional.
"A medida possibilitou o cumprimento da ordem judicial pelas autoridades italianas, reforçando a efetividade das ações conjuntas no enfrentamento à criminalidade transnacional", afirmou a SSPDS.