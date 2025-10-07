Cearense condenada por roubar cartões de crédito de idosos é presa na Itália

Uma cearense foi presa na Itália em uma ação conjunta da Organização Internacional de Polícia Criminal (Interpol) e a Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE). A captura foi deflagrada no dia 12 de agosto de 2025 e comunicada à PCCE nesta terça-feira (7).

A mulher, que não teve a identidade revelada, era considera foragida na Itália. Ela foi condenada a cinco anos de reclusão, em regime fechado, pelo crime de furto mediante fraude e em concurso de pessoas, segundo a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social do Estado do Ceará.

Conforme as investigações, a mulher realizava furtos de cartões de crédito de pessoas idosas no interior de agências bancárias da cidade de Milagres, Interior do Ceará.

A suspeita se aproveitava da vulnerabilidade das vítimas para subtrair os cartões e, posteriormente, contrair empréstimos em nome delas. Os crimes ocorreram no ano de 2010. A mulher foi condenada em 2018, pela Vara Única da Comarca de Milagres.

A localização dela na Europa foi identificada por meio de diligências da PCCE, que solicitou a inclusão do nome dela na lista de Difusão Vermelha da Interpol, em cooperação internacional.

"A medida possibilitou o cumprimento da ordem judicial pelas autoridades italianas, reforçando a efetividade das ações conjuntas no enfrentamento à criminalidade transnacional", afirmou a SSPDS.