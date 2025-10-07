Violência e facções no CE: 'desafio que só vamos superar juntos', diz vice-governadora

Diante dos mais recentes episódios de violência no Ceará, a vice-governadora do Estado e secretária da Proteção Social, Jade Romero, falou nessa segunda-feira (6) sobre os desafios para prevenção de crimes, como as mortes violentas. O objetivo é ampliar as parcerias e unir ainda mais os esforços com os municípios, órgãos do Sistema de Segurança e Justiça para combater o crime organizado.

Conforme registros da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), em 2025, mais de duas mil pessoas foram vítimas de Crimes Violentos Letais e Intencionais (CVLIs) no Ceará. Destas, cerca de 600 ocorrências foram em Fortaleza.

O prefeito da capital cearense, Evandro Leitão, destacou que a violência “é um desafio não só de Fortaleza, não só do Ceará, mas de todo o Brasil”.

As falas dos gestores foram proferidas durante a posse do atual Comitê Municipal de Fortaleza de Prevenção à Violência, realizada em cerimônia no Cuca da Barra do Ceará.

Jade destacou que o Programa Integrado de Prevenção e Redução da Violência do Governo do Ceará, (PreVio) atualmente “reúne 10 prefeituras do Ceará que juntas somam em torno de 52% dos Crimes Violentos Letais e Intencionais no Estado”.

“O prefeito Evandro Leitão tem uma grande missão, a missão de reduzir desigualdades sociais, alavancar Fortaleza. É um desafio que só vamos conseguir superar todos juntos”. Vice-governadora Jade Romero

RESULTADOS

O atual prefeito da Capital tomou posse do Comitê Deliberativo Municipal de Prevenção à Violência de Fortaleza destacando ter a compreensão “de que precisamos melhorar muito os números, implantar cada vez mais ações para apresentar resultados que vão ao encontro do que espera a população”.

“Nós sabemos que as organizações criminosas se estabeleceram em todo o País e com ramificações muitas vezes internacionais. É importante nos unir, nos integrar”. Evandro Leitão Prefeito de Fortaleza

PREVIO

A SSPDS pontua que o Comitê Municipal de Prevenção da Violência é uma das instâncias da estrutura de governança do PreVio.

“O Comitê traz essa transversalidade capaz de transformar a vida das pessoas em uma cada vez mais tranquila e em paz”, disse Roberto Sá, titular da SSPDS.

De acordo com a vice-governadora “as ações de prevenção estão ligadas à qualificação profissional, a equipamentos para crianças, jovens”.

Dentre os exemplos citados por Jade Romero estão “iluminação e urbanização, que também impactam na Segurança Pública”.

A prevenção dos crimes violentos permeia também a atuação em possíveis confrontos e conflitos territoriais.

O Programa Integrado de Prevenção e Redução da Violência foi lançado em 2022 e é uma expansão do Pacto por um Ceará Pacífico, com o objetivo de reduzir vulnerabilidades e prevenir situações de violência contra grupos minorizados.

