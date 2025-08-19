Adolescente de 15 anos é agredida por duas pessoas durante festa em Milagres, Interior do Ceará

Uma adolescente de 15 anos foi vítima de agressão durante uma festa no município de Milagres, no Interior do Ceará. Conforme imagens que circulam nas redes sociais, duas pessoas agridem a garota com vários socos na cabeça e nas costas enquanto ela tenta passar entre o público para ir ao banheiro (Veja vídeo abaixo). O caso ocorreu na última sexta-feira (15).

Em nota enviada ao Diário do Nordeste, a Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE) informou que apura uma denúncia de lesão corporal dolosa. Um Boletim de Ocorrência (BO) foi registrado pela vítima nessa segunda-feira (18). O caso está sendo investigado pela Delegacia de Milagres.

No vídeo, a adolescente aparece sendo agredida com murros na região da cabeça, peito e costas. Ela tenta se abaixar para proteger o rosto dos golpes. Na sequência, outras pessoas intervêm para separar a briga. A agressão ocorreu durante um show de forró.

Segundo testemunhas, o ato de violência começou após a adolescente tentar passar para ir até o banheiro, o que teria irritado o grupo. O Conselho Tutelar de Milagres foi procurado e ouviu a vítima, que foi encaminhada para exame de corpo de delito.

A investigação do caso está a cargo da Delegacia de Milagres.