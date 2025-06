Chove em pelo menos 72 cidades neste domingo (29) no Ceará; veja previsão do tempo

A chuva da madrugada e do início da manhã banhou pelo menos 72 municípios do Ceará, segundo a Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme) até as 8h20min deste domingo (29).

A maior precipitação foi registrada em Quixeramobim, com 65,4 mm, seguida por Fortaleza, com até 61,4 mm, e por São Gonçalo do Amarante e Alcântaras, ambas com 43,4 mm.

Na noite de sábado (29), a Defesa Civil emitiu alerta para possibilidade de chuvas intensas no Estado até a manhã de domingo (30).

Os dados da Funceme confirmam que, em alguns locais, como Quixeramobim e Fortaleza, houve chuvas intensas, com volumes elevados registrados em pontos isolados do Ceará.

Veja as 10 maiores precipitações registradas por posto neste domingo (29):

Quixeramobim (Posto: SOP - Quixeramobim) – 65,4 mm Fortaleza (Posto: Maraponga) – 61,4 mm São Gonçalo do Amarante (Posto: Santo Amaro) – 43,4 mm Alcântaras (Posto: Alcântaras) – 43,4 mm Meruoca (Posto: Meruoca) – 43 mm Mombaça (Posto: Boa Vista) – 39,8 mm Fortaleza (Posto: Defesa Civil de Fortaleza) – 39 mm Acaraú (Posto: Acaraú) – 38 mm São Gonçalo do Amarante (Posto: Sede) – 37,2 mm Maracanaú (Posto: Maracanaú) – 37 mm

Previsão do tempo para este domingo (29 de junho) no Ceará

Na manhã deste domingo, o céu no Ceará apresenta variação entre nublado e parcialmente nublado em todas as macrorregiões, com chuvas concentradas principalmente na região centro-norte do estado.

Segundo a Funceme, a previsão para a tarde mantém esse padrão, com céu ainda variando entre nublado e parcialmente nublado, e precipitações focadas na mesma área do Ceará.

À noite, o cenário atmosférico segue semelhante, com o céu oscilando entre nublado e parcialmente nublado em todas as regiões do estado.

As chuvas devem ocorrer de forma isolada na região centro-norte, enquanto no sul a possibilidade de precipitação é baixa, com apenas eventuais chuvas isoladas.

Esse padrão indica uma estabilidade relativa nas condições climáticas ao longo do dia.