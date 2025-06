De Caucaia para o mundo: Mãe se emociona ao saber da aprovação de filho em mestrado nos EUA

O artista caucaiense, Neto Soul, de 23 anos, viu o orgulho estampado no rosto da mãe, ao revelar a notícia de que foi aprovado para um mestrado na University do Tenessee, em Knoxville, nos Estados Unidos. As imagens do momento foram divulgadas nas redes sociais e viralizaram na última semana, assim como a vaquinha feita para reunir custos para ajudá-lo na vida acadêmica no exterior.

No próprio perfil nas redes, Neto compartilhou a novidade e a emoção de ter recebido a notícia, mas também a preocupação: aprovado com bolsa, ele terá todas as taxas para os estudos da universidade cobertas, assim como 80% dos custos com as despesas nos Estados Unidos, mas terá de completar os outros 20% do valor até o dia 30 de julho deste ano.

Ao todo, ele explica que precisa de cerca de R$ 27 mil para levar ao mestrado, cálculo feito pela universidade para estimar o custo de vida durante a permanência dele em terras norte-americanas.

Por meio de uma campanha de arrecadação, conhecida como vaquinha, o cearense tem buscado apoio para seguir o próprio sonho. "É um curto período de tempo para conseguir, então seria muito difícil conseguir isso somente com meu trabalho", explicou ele em entrevista ao Diário do Nordeste.

O vídeo com a mãe e a irmã, inclusive, emocionou os seguidores do artista. "Minha mãe desde que soube não para de chorar", contou ele aos risos.

As imagens feitas por Neto mostraram a mãe dele, Lúcia de Sousa, de 65 anos, aos prantos, tocada com a notícia do momento tão crucial na vida do filho. Em contrapartida, ele também se emociona com a reação e já pensa no futuro.

Legenda: Neto Soul é cearense, tem 23 anos, e foi aprovado para mestrado nos EUA, na Universidade do Tennessee Foto: arquivo pessoal

"Estou tentando passar cada momentinho agora com elas, aproveitar tudo. Está sendo tudo bem corrido até minha partida, estou vendo tudo que é burocrático, mas quero viver cada momento em família para lembrar de tudo", garantiu.

Sonho antigo

Na mesma entrevista, Neto explicou de onde surgiu o desejo por uma graduação fora do país. "Desde quando eu estudava no Ensino Médio, eu tinha essa vontade. Só que, saindo de escola pública, às vezes eu me senti até ridículo em cogitar uma graduação fora, porque era uma realidade muito distante da minha. Eu pesquisava muito, mas sem botar fé porque são inúmeros fatores que impedem que a gente, pessoas como eu, acessem esses espaços", revelou.

Ainda assim, na época estudou para passar em uma universidade pública no Brasil e encontrou o EducationUSA, que no futuro se tornaria o programa responsável por levá-lo ao mestrado fora do Brasil.

Recém-formado em Publicidade e Propaganda pela Universidade Federal do Ceará (UFC), Neto concluiu o Ensino Médio na Escola Estadual de Educação Profissional Professor Antonio Valmir da Silva, em Caucaia, e viu a educação transformar a trajetória dele.

"Eu deixei guardadinho o nome dele (o programa EducationUSA) numa pastinha no meu celular para futuramente pesquisar mais sobre, porque naquele momento eu não tinha a segurança para aplicar para uma graduação", contou sobre o passado, agora pronto para embarcar na tão sonhada experiência.

Neto foi aprovado no "Opportunity Founds Program", um programa que auxilia estudantes que buscam mestrado ou doutorado nos Estados Unidos, mas possuem dificuldades financeiras. Além disso, ainda terá a vaga de auxiliar de professor durante os estudos.

Inicialmente, no entanto, ele não havia sido aprovado, mas foi surpreendido com a boa notícia de novas vagas abertas e a certeza de que estava dentro da jornada tão aguardada.

Agora, ele participará do mestrado de Belas Artes (MFA - Studio Art) da Universidade de Tennessee. "Sempre gosto de frisar que a aprovação me deu alívio, claro, mas na verdade senti muita raiva de ter que lutar dez vezes mais pelo meu sonho. Jovens como eu, que vem de locais como o que eu vim, da minha realidade, que tentam por meio da educação buscar uma transformação na vida, travam essa luta desumana mesmo, não digo nem desigual", opina.

Sobre a vaquinha, na qual qualquer valor pode ser doado, ele encerra com a sensação de cuidado que tem recebido de amigos próximos e até mesmo desconhecidos, que acreditam com força no sonho dele. "Buscar ajuda tem sido um processo de perceber como as pessoas acreditam na educação e também de como eu sou querido, amado pelos meus", se orgulha o rapaz.

Para ajudar Neto Soul, basta acessar o link: https://www.vakinha.com.br/vaquinha/neto-nos-eua