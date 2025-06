Prefeitura de Iguatu promove festival junino com mais de R$ 50 mil em premiações

A Prefeitura de Iguatu, por meio da Secretaria de Cultura, realiza entre os dias 27 e 29 de junho o “Festeja Iguatu – Cordel, Repente e Baião”, um evento que celebra as tradições nordestinas com uma programação especial voltada à valorização da cultura popular e ao fortalecimento da economia local.

O evento será realizado no Parque Asa Branca, ao lado do Atacadão LAG, e contará com uma estrutura completa, incluindo cidade cenográfica, parque gastronômico e espaços temáticos preparados para receber toda a família.

O Festeja Iguatu 2025 trará atrações culturais diversas, como o tradicional Festival de Quadrilhas Juninas, apresentações de repentistas, muito forró pé de serra e shows com grandes artistas da região.

QUADRILHAS E PREMIAÇÕES

Mais de 30 quadrilhas juninas, vindas de diversas regiões do Ceará, participarão do festival, disputando mais de R$ 50 mil em premiações, que serão distribuídas do 1º ao 10º lugar.

A programação musical também promete animar o público: na sexta-feira, dia 27, se apresentam Aguiar Cantor, Ramonzin Lapada e Manuka. No sábado, 28, é a vez de Beu Paulino, Jammyl Lima, Suzy Navarro e Dedé Castro subirem ao palco.

IMPACTO ECONÔMICO

Além do seu valor cultural, o Festeja Iguatu representa um importante impulso para a economia local. O evento gera emprego, movimenta o comércio com a venda de artigos juninos, bebidas e comidas típicas, e fortalece a economia criativa através da valorização da cultura local.

Barracas de comidas nordestinas, vendedores ambulantes e profissionais de diversas áreas encontram no evento uma oportunidade de geração de renda direta e indireta.

O setor turístico também é beneficiado com o aumento na ocupação de hotéis e pousadas, movimentação em bares, restaurantes, pizzarias, além do incremento na demanda por serviços como transporte, salões de beleza e comércio em geral.

A estimativa é de que o evento movimente entre R$ 1,5 milhão e R$ 1,8 milhão na economia local e regional, com potencial de crescimento conforme o fluxo de público e a visibilidade do evento.

