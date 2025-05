21 cidades do interior do Ceará devem movimentar mais de R$ 1 bilhão em 2025; veja municípios

Os moradores do interior do Ceará devem desembolsar cerca de R$ 109 bilhões ao longo de 2025 para pagar serviços e compras. O potencial de consumo das cidades cearenses foi medido pelo IPC Maps.

Cerca de 45% do potencial de consumo cearense está fora da Grande Fortaleza. O potencial de consumo total do Ceará, considerando também Fortaleza e cidades da sua região metropolitana, é de R$ 241 bilhões.

O levantamento abrange gastos com habitação, alimentação, transporte, veículo próprio, educação e diversas outras categorias.

Juazeiro do Norte e Sobral são destaques

A cidade do interior com maior potencial de consumo é Juazeiro do Norte, no Cariri. Os moradores do município devem movimentar cerca de R$ 7,8 bilhões ao longo de 2025, o terceiro maior valor do Ceará

Em quinto lugar no ranking potencial de consumo aparece Sobral. A população da 'princesinha' do Norte deve desembolsar cerca de R$ 5,9 bilhões em serviços em compras.

Os municípios de Crato, Iguatu, Itapipoca e Russas, fora das proximidades da Capital, também estão entre os dez líderes de potencial de consumo no Ceará.

Polo econômico pujante

Lauro Chaves, professor da Universidade Estadual do Ceará, destaca como a região do Cariri forma um polo econômico pujante, com grande desenvolvimento interno.

“A região tem um fluxo migratório muito grande, de turismo ocasional, religioso, científico. Há também um grande polo de saúde e educação”, comenta.

Já em relação à presença de cidades como Iguatu e Itapipoca entre as com maior potencial de consumo, o especialista cita os benefícios da 'economia da aglomeração'.

“Dentro de polos regionais, a economia da aglomeração é gerada a partir da afluência de município e distritos menores para polos regionais. Acontece um dinamismo muito grande dessas áreas em detrimento dos municípios menores e das áreas rurais do seu entorno”, afirma.

IGUATU, ITAPIPOCA E RUSSAS SÃO DESTAQUES FORA DE REGIÕES METROPOLITANAS

A forte movimentação financeira de Sobral e das cidades do Cariri já é esperada porque os municípios formam suas próprias áreas metropolitanas, destaca Nicolino Trompieri, analista de políticas públicas do Instituto de Pesquisa e Estratégia Econômica (Ipece).

A Região Metropolitana do Cariri abrange nove municípios, com mais de 630 mil habitantes. Já a área de influência de Sobral tem outras 17 cidades, com mais de 490 mil habitantes.

“Os polos industriais maiores estão nas três grandes regiões metropolitanas, especialmente no Complexo Industrial do Pecém. Sobral tem indústrias relevantes, assim como Cariri”, afirma.

Nesse sentido, Iguatu, Itapipoca e Russas chamam atenção pela forte movimentação econômica mesmo fora de zonas metropolitanas.

“Não estão nas três grandes regiões mais ricas economicamente e populacionalmente, mas conseguem um nível relevante de PIB. Iguatu tem o 10º maior PIB do Ceará e Itapipoca o 12º”, avalia.

As três cidades tem os setores de comércio e serviços bem desenvolvidos - especialmente Iguatu e Itapipoca, que têm mais de 100 mil habitantes. Outra particularidade de Itapipoca é o turismo fortalecido, por unir regiões litorâneas e de serra.

O analista do Ipece destaca que a descentralização do consumo potencial tem impactos positivos para o Ceará.

São polos importantes, municípios que tendem a liderar o crescimento no interior fora desses polos considerados regiões metropolitanas. Então favorecem a ampliação econômica do interior, com polos atratores de mais crescimento. Nicolino Trompieri analista de políticas públicas do Ipece

VEJA CIDADES DO INTERIOR DO CEARÁ COM MAIOR MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA

JUAZEIRO DO NORTE: R$ 7,8 bilhões SOBRAL: R$ 5,9 bilhões CRATO: R$ 4 bilhões IGUATU: R$ 2,9 bilhões ITAPIPOCA: R$ 2,5 bilhão RUSSAS: R$ 2 bilhão BARBALHA: R$ 1,9 bilhão QUIXADÁ: R$ 1,9 bilhão CRATEÚS: R$ 1,8 bilhão LIMOEIRO DO NORTE: R$ 1,8 bilhão QUIXERAMOBIM: R$ 1,7 bilhão ARACATI: R$ 1,7 bilhão TIANGUÁ: R$ 1,7 bilhão CANINDÉ: R$ 1,6 bilhão MORADA NOVA: R$ 1,3 bilhão TAUÁ: R$ 1,2 bilhão ICÓ: R$ 1,2 bilhão BREJO SANTO: R$ 1,2 bilhão CAMOCIM: R$ 1,2 bilhão ACARAÚ: R$ 1,2 bilhão BEBERIBE: R$ 1 bilhão

CEARÁ TEM DÉCIMO MAIOR POTENCIAL DE CONSUMO DO BRASIL

O potencial de consumo do Ceará, o décimo entre os estados brasileiros, avançou 20% em relação a 2024. O número de cidades cearenses com potencial de consumo superior a R$ 1 bilhão subiu de 30 municípios em 2024 para 34 neste ano.

A habitação é o item que deve demandar mais dinheiro dos cearenses: cerca de R$ 47 bilhões. Se destacam também os gastos com alimentação no domicílio (R$ 25 bilhões), veículo próprio (R$ 22 bilhões) e alimentação fora do domicílio (R$ 11 bilhões).

A participação do estado do potencial de consumo nacional corresponde a 2,96%, também um crescimento em relação ao ano passado, em que foi de 2,74%.

Fortaleza é a cidade que concentra o maior potencial de consumo, cerca de R$ 96,27 bilhões. A Capital deve registrar o sétimo maior volume de movimentação financeira do País.