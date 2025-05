INSS começa a devolver descontos indevidos de abril a partir de segunda-feira (26); veja calendário

Os aposentados e pensionistas do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) que sofreram descontos de mensalidade associativa na folha de pagamento de abril receberão de volta os valores a partir desta segunda-feira (26). De acordo com o governo federal, serão devolvidos R$ 292 milhões neste momento.

Os descontos desse tipo foram suspendidos pelo INSS ao fim do último mês de abril. No entanto, como a folha de pagamentos daquele mês já estava fechada na data da suspensão, ainda foram descontados valores nos pagamentos realizados entre 24 de abril e 8 de maio.

O INSS, por sua vez, garante que reteve esse dinheiro e não o repassou às entidades associativas que fizeram as cobranças indevidamente.

A devolução deve ser feita junto ao pagamento regular dos benefícios, entre 26 deste mês de maio e 6 de junho. Nenhuma providência precisará ser tomada pelos beneficiários.

Calendário de devolução do dinheiro

Segundo o INSS, a data da devolução depende do valor do benefício e do último algarismo do Número de Benefício (NB), sem contar o dígito verificador — aquele que aparece após o traço. Confira o calendário:

Quem ganha até um salário-mínimo

Final 1 : 26 de maio

: 26 de maio Final 2 : 27 de maio

: 27 de maio Final 3 : 28 de maio

: 28 de maio Final 4 : 29 de maio

: 29 de maio Final 5 : 30 de maio

: 30 de maio Final 6 : 2 de junho

: 2 de junho Final 7 : 3 de junho

: 3 de junho Final 8 : 4 de junho

: 4 de junho Final 9 : 5 de junho

: 5 de junho Final 0: 6 de junho

Quem ganha acima de um salário-mínimo

Final 1 e 6 : 2 de junho

: 2 de junho Final 2 e 7 : 3 de junho

: 3 de junho Final 3 e 8 : 4 de junho

: 4 de junho Final 4 e 9 : 5 de junho

: 5 de junho Final 5 e 0: 6 de junho

Mensalidades antigas

Caso os beneficiários queiram reaver o valor de mensalidades associativas antigas, deverá informar ao INSS se não tiverem autorizado o débito em folha. O pedido deve ser feito pelo "Meu INSS", via aplicativo ou site, ou pelo telefone 135.

No processo, o instituto irá acionar a entidade associativa para comprovar a autorização. Caso não haja, ela deverá devolver o dinheiro ao INSS, que fará o repasse ao beneficiário.