Confira serviços das agências dos Correios disponíveis para vítimas de fraudes no INSS

Os aposentados e pensionistas do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) poderão receber atendimentos nas agências dos Correios a partir do próximo dia 30. Em anúncio realizado nesta quinta-feira (22), foi detalhado que o serviço é voltado para vítimas de fraudes, incluindo descontos não autorizados realizados por entidades associativas.

“O atendimento presencial é exclusivo nas agências dos Correios. As agências do INSS não receberão esse tipo de pedido. A gente tem uma outra demanda, uma outra finalidade para essas agências da previdência social. Mesmo porque a gente não tem a capilaridade que os Correios têm", afirmou o presidente do INSS, Giberto Waller.

Quais os serviços disponíveis?

A diretora de Governança e Estratégia dos Correios, Juliana Agatte, detalhou os serviços que as agências irão prestar. Conforme o g1, a lista inclui:

identificar se o aposentado ou pensionista sofreu descontos;

averiguar a entidade responsável pelo desconto;

protocolar pedido de informações adicionais;

informar o retorno do INSS sobre o pedido;

orientar o beneficiário sobre como fazer a contestação e o pedido de ressarcimento.

Como ser atendido em uma agência dos Correios?

Para ser atendido, o aposentado ou pensionista precisa apresentar um documento de identificação.

No caso de pessoas acamadas ou que possuem dificuldade de deslocamento, elas podem enviar um representante ao local portando uma procuração.

Para saber quais agências dos Correios possuem esse tipo de atendimento presencial, é preciso acessar o site dos Correios ou do INSS. Além disso, também podem ligar pelo telefone 135.

