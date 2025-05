Servidores do INSS podem receber extra de até R$ 17 mil para desafogar filas do órgão

O governo federal anunciou a regulamentação do pagamento do bônus para os servidores do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) em uma força-tarefa para tentar desafogar as filas de requerimentos de benefícios do órgão.

Conforme publicado no Diário Oficial da União desta segunda-feira (19), o servidor poderá receber valores entre R$ 68 a - no máximo - R$ 17.136 por mês por cada processo extra analisado.

Para receber o pagamento adicional, os trabalhadores precisam atingir, primeiro, a meta de trabalho mensal. Desta forma, o bônus somente será pago na execução da tarefas extras.

Mais de 2,6 milhões de pessoas na fila

Autoridades ligadas ao INSS já vêm demonstrando preocupação com os entraves e afogamentos das filas de requerimentos da entidade. Mais de 2,6 milhões de pessoas estão à espera de benefício, registrando um aumento de 92% em relação ao mesmo período do ano passado, segundo dados divulgados pelo INSS na última passada.

O pagamento de bônus tem sido uma estratégia do governo na tentativa de reduzir a longa espera dos beneficiários que buscam validar seus direitos.

Conforme o órgão, a ordem é acelerar a análise de benefícios com mais de 45 dias de atraso e reavaliar Benefícios de Prestação Continuada (BPC), concedido a idosos e pessoas com deficiência da baixa renda.