De Japão a Venezuela: Censo revela origens de quem vem de outros países para morar no Ceará

Mais de 40 países cabem dentro do Ceará. Ou, pelo menos, pedaços deles. São milhares os estrangeiros que saíram dos berços, em vários pontos do mundo, para morar na Terra da Luz, como revela o Censo 2022 do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), divulgado nesta sexta-feira (27).

O levantamento mostra dois dados diferentes: a quantidade de pessoas, estrangeiras ou não, que moravam em outros países e se mudaram para o Ceará entre 2017 e 2022; e o número de estrangeiros e naturalizados brasileiros que residem em território cearense.

Veja também Ceará Quase 1,5 milhão de cearenses vive fora, e 471 mil pessoas de outros estados moram no Ceará Ceará Paulistas são maioria entre não-cearenses que vivem no Ceará; saiba principais origens de imigrantes

No total, o Censo 2022 identificou como moradores nas cidades cearenses 5.983 estrangeiros e 2.415 naturalizados brasileiros, ou seja, que adquiriram voluntariamente a nossa nacionalidade, atendendo a requisitos legais estabelecidos pelo Governo Federal.

De acordo com o IBGE, o número de pessoas nascidas em outros países e que residem no Brasil cresceu 70% entre 2010 (Censo anterior) e 2022, passando de 592 mil para mais de 1 milhão entre uma pesquisa e outra.

De todos os continentes

Os dados mais detalhados sobre a população do Ceará revelam a origem de quem saiu de outros países e se mudou para o Estado entre 2017 e 2022. Nesse período de cinco anos, 4.730 pessoas embarcaram rumo ao solo alencarino, conforme o IBGE.

A maior parte das chegadas foi oriunda da Venezuela, de onde vieram 860 pessoas. Estados Unidos e Portugal completam o trio: dos EUA, vieram 450 para morar no Ceará; do país europeu, 353 cruzaram o oceano para viver no Estado.

Em número menor, o Estado tem moradores que vieram da República Dominicana (9), Paquistão (9) e Suécia (11).

Os números incluem tanto gente que nasceu em outro país e emigrou dele para o Ceará quanto brasileiros que haviam deixado a terra natal e retornaram.

Porém, é importante destacar, como frisa o IBGE, “que os fluxos advindos do chamado Norte Global são caracterizados pelo retorno de brasileiros que residiam no exterior, ao contrário dos países do Sul, que são em sua maioria, pessoas estrangeiras”.

O chamado Sul Global é composto pela América Latina, África, Ásia e Oceania.

O que diz o Censo 2022

O Censo Demográfico 2022 foi feito pelo IBGE naquele ano e divulga gradualmente os resultados referentes a cada temática investigada por meio de amostras – ou seja, entrevistas coletadas nas residências. A pesquisa revela informações sobre diversas áreas, como saúde, educação e dados populacionais.

Nesta sexta-feira (27), o instituto trouxe informações relativas à fecundidade e à migração, “cujas interações, aliadas às estatísticas sobre mortalidade, determinam o tamanho e a estrutura populacionais de uma determinada região”, frisa.

Em relação à migração, abordada nesta reportagem, o IBGE destaca que “constitui um insumo fundamental para a formulação de projeções populacionais, subsidiando não só análises demográficas de longo prazo, mas também os planejamentos territorial e socioeconômico”.