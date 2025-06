Festa de São Pedro dos Pescadores em Fortaleza é realizada neste domingo (29); veja programação

A Festa de São Pedro dos Pescadores 2025 é realizada em Fortaleza neste domingo (29), na Capela de São Pedro e Praia do Mucuripe, a partir das 8 horas.

A celebração é realizada por meio de iniciativa da Colônia de Pescadores Z8 e da Secretaria Municipal da Cultura (Secultfor), da Prefeitura de Fortaleza.

Realizado desde a década de 1930, o festejo dedicado ao padroeiro dos pescadores conjuga fé, tradição e cultura popular, reunindo moradores, turistas e devotos em uma celebração à memória e à identidade dos povos do mar.

Primeiro bem imaterial registrado de Fortaleza, a festa popular celebra a fartura vinda do mar e a proteção aos trabalhadores que dele tiram o seu sustento.

Veja também Ceará Super Centro para Diagnóstico do Câncer busca reduzir filas e realizar 400 mil laudos por ano Ceará De Caucaia para o mundo: Mãe se emociona ao saber da aprovação de filho em mestrado nos EUA Zoeira Cachorro caramelo interrompe grupo no Festival de Quadrilhas Juninas de Santa Quitéria; veja vídeo

PROGRAMAÇÃO

As celebrações têm início com a tradicional missa campal que ocorre em palco montado ao lado da Capela de São Pedro, única construção da antiga vila de pescadores, tombada e também registrada como Patrimônio Cultural de Fortaleza.

O ato litúrgico é seguido por procissão marítima, momento simbólico da Festa em que a imagem do padroeiro é conduzida da Igreja de São Pedro a uma embarcação que, acompanhada por dezenas de jangadas, segue em procissão pelo mar.

Fortalezenses, turistas e devotos também poderão acompanhar apresentações culturais no Calçadão da Beira-Mar, em frente à Capela.

A expectativa é de atrair mais de 3 mil pessoas para acompanhar as festividades. Neste ano, a festa é realizada em parceria com o Instituto Cultural Iracema e o Governo do Ceará, por meio do projeto Ceará Sem Fome, que atuará com a doação de cestas básicas a famílias das comunidades pesqueiras em situação de vulnerabilidade.

PATRIMÔNIO DA CIDADE

A Festa de São Pedro dos Pescadores foi o primeiro bem imaterial registrado oficialmente em Fortaleza, sendo incluída no Livro das Celebrações, por meio do Decreto n° 13.030, assim como a Igreja de São Pedro, incluída no Livro de Lugares pelo Decreto n° 13.031/2012.

Recentemente, o registro passou por revalidação do Conselho Municipal de Patrimônio Histórico e Cultural (Comphic), com base na Lei nº 9.347/2008.

O registro garante a proteção à manifestação popular, símbolo de resistência de patrimônio na cidade.