Após denunciar o jogador David Luiz, a cearense Francisca Karollainy Barbosa Cavalcante é constantemente ameaçada por admiradores do atleta, ex-integrante do clube Fortaleza. Temendo pela própria segurança, ela teve que mudar de cidade e vive reclusa.

Uma fonte relata ao Diário do Nordeste que a rotina da jovem se transformou quando o romance entre eles se tornou público, em agosto. Na época, a cearense denunciou que foi ameaçada por David Luiz e conseguiu uma medida protetiva contra ele.



Com a revelação do caso, Karol passou a ser alvo de intimidações, na rua e na internet, por parte de fãs do zagueiro.

O assédio passou a atrapalhar o dia-a-dia da jovem, incluindo compromissos envolvendo o seu filho. Devido à insegurança, ela acabou deixando Senador Pompeu, no Sertão Central, para residir em outro município.

Atualmente morando no Chipre, onde joga pelo Pafos FC, o atleta é noivo da modelo Bruna Loureiro, com quem tem duas filhas, e nega as acusações de que ameaçou ou viveu um caso com a cearense. Em resposta, ele entrou com uma ação na Justiça contra a jovem por calúnia e difamação (saiba mais abaixo).

Segurança de David Luiz teria ameaçado jovem em hotel

A reportagem apurou que em julho, quando os dois ainda estariam juntos, Karol teria sido ameaçada por um suposto segurança de David Luiz enquanto estava hospedada em um hotel em Fortaleza, onde devia se encontrar com o zagueiro após ele retornar de uma viagem.

Na época, o profissional teria dito que poderia matá-la caso o affair com o jogador se tornasse público, e ainda teria a ameaçado mostrando fotos dos seus familiares.

Desesperada, Karol conseguiu fugir do local pelas escadas de incêndio. Ao entrar em contato com David Luiz, ele teria confirmado que o homem integraria sua equipe de segurança, mas negou que tenha mandado ele a ameaçá-la.

Nesta quinta-feira (18), a defesa do jogador informa que David Luiz não dispõe de segurança pessoal, nem hoje nem durante as passagens anteriores dele pelo Fortaleza ou por equipes da Inglaterra, da França e do Rio de Janeiro.

A mulher registrou um boletim de ocorrência (BO) sobre o episódio. Em nota, a Polícia Civil, através a 2ª Delegacia de Defesa da Mulher (2ª DDM) de Fortaleza, detalha que investiga o caso, que corre em segredo de justiça.

Jogador teria ameaçado jovem

Após o episódio do segurança no hotel, os dois ainda teriam se encontrado mais uma vez. Na época, o relacionamento, que começou com a chegada dele ao Fortaleza, em janeiro, já estava abalado após a cearense se negar a participar de um trisal, e, na ocasião, chegou ao fim, porque um conhecido do jogador teria descoberto o romance.

Em seguida, a mulher teria passado a ser ameaçada pelo jogador.

"A gente voltou a conversar, mas ele ficou agressivo, e eu tentei conversar com ele para entender. Ele disse para mim que outros amigos dele já sabiam, querendo me testar. E aí eu comecei a gravar a conversar a partir do momento que senti um tom mais ameaçador. Ele dava a entender que sabia onde eu estava, eu estava com muito medo dele [...] porque sempre deixou muito claro para mim que tinha poder e dinheiro", contou Karol ao Diário do Nordeste em agosto.

Legenda: Traição ocorreu pelo menos duas vezes, em julho, em hotel de Fortaleza Foto: Arquivo pessoal

David Luiz processa cearense por calúnia e difamação

No dia 31 de agosto, a equipe do jogador entrou com um processo por calúnia e difamação contra Karol.

Segundo a defesa dele, o juiz do caso teria reconhecido "a possibilidade de as mensagens apresentadas pela acusada, mais precisamente aquelas nas quais as ameaças são feitas, sejam falsas". Por isso, determinou a apreensão e a perícia do celular da cearense, que foi recolhido na última terça-feira (16).

No entanto, os advogados afirmam que os dados do dispositivo foram apagados antes de serem entregues às autoridades.

A informação é negada pela fonte ligada à Karol, que detalha ainda que ela forneceu até mesmo a senha do aparelho para os agentes de segurança.

Em nota, a Polícia Civil confirma que recolheu e apreendeu o celular da jovem na data, numa residência em Senador Pompeu, em cumprimento a uma decisão judicial. "Os trabalhos investigativos seguem em andamento e em segredo de justiça", destacou.

