Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Ex-affair de David Luiz, cearense muda de cidade após ser ameaçada por fãs do atleta

Mulher teve que se mudar devido às intimidações de fãs do zagueiro, ex-integrante do clube Fortaleza

Escrito por
Carol Melo e Geovana de Oliveira* producaodiario@svm.com.br
(Atualizado às 16:27)
Segurança
Montagem de fotos de David Luiz e Karol Calvacante
Legenda: Suposto relacionamento entres começou na época da contratação do atleta pelo clube cearense
Foto: Mateus Lotif/Fortaleza EC e Reprodução/Instagram

Após denunciar o jogador David Luiz, a cearense Francisca Karollainy Barbosa Cavalcante é constantemente ameaçada por admiradores do atleta, ex-integrante do clube Fortaleza. Temendo pela própria segurança, ela teve que mudar de cidade e vive reclusa. 

Uma fonte relata ao Diário do Nordeste que a rotina da jovem se transformou quando o romance entre eles se tornou público, em agosto. Na época, a cearense denunciou que foi ameaçada por David Luiz e conseguiu uma medida protetiva contra ele.
 
Com a revelação do caso, Karol passou a ser alvo de intimidações, na rua e na internet, por parte de fãs do zagueiro. 

O assédio passou a atrapalhar o dia-a-dia da jovem, incluindo compromissos envolvendo o seu filho. Devido à insegurança, ela acabou deixando Senador Pompeu, no Sertão Central, para residir em outro município.

Atualmente morando no Chipre, onde joga pelo Pafos FC, o atleta é noivo da modelo Bruna Loureiro, com quem tem duas filhas, e nega as acusações de que ameaçou ou viveu um caso com a cearense. Em resposta, ele entrou com uma ação na Justiça contra a jovem por calúnia e difamação (saiba mais abaixo).

Segurança de David Luiz teria ameaçado jovem em hotel 

A reportagem apurou que em julho, quando os dois ainda estariam juntos, Karol teria sido ameaçada por um suposto segurança de David Luiz enquanto estava hospedada em um hotel em Fortaleza, onde devia se encontrar com o zagueiro após ele retornar de uma viagem. 

Na época, o profissional teria dito que poderia matá-la caso o affair com o jogador se tornasse público, e ainda teria a ameaçado mostrando fotos dos seus familiares. 

Desesperada, Karol conseguiu fugir do local pelas escadas de incêndio. Ao entrar em contato com David Luiz, ele teria confirmado que o homem integraria sua equipe de segurança, mas negou que tenha mandado ele a ameaçá-la.

Nesta quinta-feira (18), a defesa do jogador informa que David Luiz não dispõe de segurança pessoal, nem hoje nem durante as passagens anteriores dele pelo Fortaleza ou por equipes da Inglaterra, da França e do Rio de Janeiro.

A mulher registrou um boletim de ocorrência (BO) sobre o episódio. Em nota, a Polícia Civil, através a 2ª Delegacia de Defesa da Mulher (2ª DDM) de Fortaleza, detalha que investiga o caso, que corre em segredo de justiça.

Veja também

teaser image
Jogada

David Luiz relembra relação com Vojvoda no Fortaleza: 'pensamos futebol de uma maneira diferente'

teaser image
País

Homens armados invadem hospital no Rio de Janeiro em busca de paciente baleado

Jogador teria ameaçado jovem

Após o episódio do segurança no hotel, os dois ainda teriam se encontrado mais uma vez. Na época, o relacionamento, que começou com a chegada dele ao Fortaleza, em janeiro, já estava abalado após a cearense se negar a participar de um trisal, e, na ocasião, chegou ao fim, porque um conhecido do jogador teria descoberto o romance.

Em seguida, a mulher teria passado a ser ameaçada pelo jogador. 

"A gente voltou a conversar, mas ele ficou agressivo, e eu tentei conversar com ele para entender. Ele disse para mim que outros amigos dele já sabiam, querendo me testar. E aí eu comecei a gravar a conversar a partir do momento que senti um tom mais ameaçador. Ele dava a entender que sabia onde eu estava, eu estava com muito medo dele [...] porque sempre deixou muito claro para mim que tinha poder e dinheiro", contou Karol ao Diário do Nordeste em agosto.

Prints que mostram David Luiz conversando com amante
Legenda: Traição ocorreu pelo menos duas vezes, em julho, em hotel de Fortaleza
Foto: Arquivo pessoal

David Luiz processa cearense por calúnia e difamação

No dia 31 de agosto, a equipe do jogador entrou com um processo por calúnia e difamação contra Karol. 

Segundo a defesa dele, o juiz do caso teria reconhecido "a possibilidade de as mensagens apresentadas pela acusada, mais precisamente aquelas nas quais as ameaças são feitas, sejam falsas". Por isso, determinou a apreensão e a perícia do celular da cearense, que foi recolhido na última terça-feira (16). 

No entanto, os advogados afirmam que os dados do dispositivo foram apagados antes de serem entregues às autoridades.

A informação é negada pela fonte ligada à Karol, que detalha ainda que ela forneceu até mesmo a senha do aparelho para os agentes de segurança. 

Em nota, a Polícia Civil confirma que recolheu e apreendeu o celular da jovem na data, numa residência em Senador Pompeu, em cumprimento a uma decisão judicial. "Os trabalhos investigativos seguem em andamento e em segredo de justiça", destacou.

*Estagiária supervisionada pela jornalista Mariana Lazari.

Assuntos Relacionados
Dono de espetinho é investigado por furtar cerveja e carne de supermercado em Quixadá
Segurança

Dono de espetinho é investigado por furtar cerveja e carne de supermercado em Quixadá

Segundo as investigações, o empresário utilizava os itens furtados para aumentar o lucro no seu comércio

Redação
Há 53 minutos
Montagem de fotos de David Luiz e Karol Calvacante
Segurança

Ex-affair de David Luiz, cearense muda de cidade após ser ameaçada por fãs do atleta

Mulher teve que se mudar devido às intimidações de fãs do zagueiro, ex-integrante do clube Fortaleza

Carol Melo e Geovana de Oliveira*
Há 1 hora
forro do gago chacina das cajazeiras crime mortes gde comando vermelho facção
Segurança

Acusado de crimes relacionados à Chacina das Cajazeiras é condenado, mas responderá em liberdade

Ayalla sequer ia a júri popular, mas o MPCE recorreu pedindo que ele fosse a julgamento

Emanoela Campelo de Melo
Há 1 hora
Caminhões de transporte de cargas com caixas de cigarros contrabandeados empilhadas em baús dos veículos apreendidos pela Polícia Militar em Amontada.
Segurança

Polícia apreende carga com 400 mil carteiras de cigarros contrabandeados no Litoral do Ceará

Três suspeitos de envolvimento no caso foram presos em flagrante, em Amontada

Carol Melo
18 de Setembro de 2025
Mulheres são feitas reféns no próprio carro e obrigadas a transferir Pix de R$ 40 mil em Fortaleza
Segurança

Mulheres são feitas reféns no próprio carro e obrigadas a transferir Pix de R$ 40 mil em Fortaleza

Veículo chegou a ser levado por criminosos

Redação
18 de Setembro de 2025
pichação comando vermelho facção ceará rio de janeiro crime organizado homicido tráfico de drogas
Segurança

'Poder financeiro e maldade no currículo': secretário aponta influência de líderes de facções do RJ no Ceará

Nos últimos dias, a queima de fogos de artifício marcam a tomada de territórios dos grupos armados

Emanoela Campelo de Melo
18 de Setembro de 2025
Fotos de irmãs presas por tráfico de drogas em Juazeiro do Norte
Segurança

Irmãs são presas por tráfico de drogas em Juazeiro do Norte

Uma das irmãs se aproveitou que a outra tinha crianças em casa para camuflar a droga no quintal, em local "seguro"

Redação
17 de Setembro de 2025
Roberto Sá discursa em coletiva de imprensa
Segurança

Roberto Sá critica falta de leis mais duras contra facções e diz que polícia 'prende reiteradas vezes'

O secretário assegurou que o governo de Elmano de Freitas tem feito a "parte que cabe" ao Estado

Luana Severo e Emanoela Campelo de Melo
17 de Setembro de 2025
Vista aérea de comunidade tomada pelo TCP
Segurança

Polícia Civil cumpre mandado de prisão contra tesoureiro do Terceiro Comando Puro (TCP), facção que se aliou à GDE

O suspeito tem 42 anos e já estava detido no sistema penitenciário do Estado. Ele trabalha para a facção desde outubro do ano passado

Luana Severo e Emanoela Campelo de Melo
17 de Setembro de 2025
othoniel vitima torcedor morto homicidio juri acusados
Segurança

Torcedores do Fortaleza acusados de matar adolescente que voltava de jogo de futebol são condenados a 58 anos de prisão

Othoniel foi espancado até a morte “porque vestia uma camisa do Ceará”, segundo a acusação

Emanoela Campelo de Melo
17 de Setembro de 2025
Prisões de suspeitos
Segurança

Em dois dias, total de capturas de suspeitos de queima de fogos no Ceará chega a 95

Balanço atualizado foi divulgado pela Secretaria da Segurança Pública na manhã desta quarta-feira (17)

Redação
17 de Setembro de 2025
draco policia civil facção comando vermelho laranja dinheiro
Segurança

Justiça nega liberar valores milionários apreendidos com operador e 'laranjas' do Comando Vermelho no Ceará

Uma das contas com valor bloqueado é a de uma empresária. A mulher alega que o dinheiro é decorrente da venda de um imóvel no Rio de Janeiro

Redação
17 de Setembro de 2025
Imagens de suspeitos sendo detidos
Segurança

Polícia prende mais 52 pessoas suspeitas de soltar fogos em Fortaleza; capturas chegam a 71

Capturas ocorreram em meio à disputa por território entre as facções no Ceará

Redação
16 de Setembro de 2025
Fotomontagem que mostra ações da polícia para prender pessoas envolvidas na queima de fogos criminosa em Fortaleza
Segurança

Suspeitos de envolvimento em queima criminosa de fogos foram presos em seis bairros de Fortaleza

As ações foram promovidas por integrantes do Comando Vermelho (CV), que "celebraram" a tomada de novos pontos de controle do crime organizado

Redação
16 de Setembro de 2025
Fotos que mostram tentativa de assalto contra vigilante em aquiraz
Segurança

Vigilante reage a tentativa de assalto e suspeitos morrem em galpão em Aquiraz; veja vídeo

Um dos suspeitos pegou a arma do comparsa e tirou a própria vida com um tiro na cabeça

Redação
16 de Setembro de 2025
Esquadrão antibombas é acionado após suspeita de bomba no Fórum Clóvis Beviláqua
Segurança

Esquadrão antibombas é acionado após suspeita de bomba no Fórum Clóvis Beviláqua

Artefato foi encontrado na calçada do prédio. TJCE informou que imagens de câmeras de segurança estão sendo analisadas para identificar os responsáveis

Beatriz Irineu e Mariana Lazari
16 de Setembro de 2025
henrique cds agressao mulher violencia domestica investigacao denuncia policia civil fortaleza empresario
Segurança

Agressão contra PM e acusado por 'pirataria': veja histórico de processos do Henrique CDs, filmado batendo em mulher

A reportagem entrou em contato com o empresário, que negou as acusações

Emanoela Campelo de Melo
16 de Setembro de 2025
Fogos pela cidade de Fortaleza
Segurança

Fortaleza tem queima de fogos generalizada; envolvidos em organizações criminosas são presos

Secretário chefe da Casa Civil Governo do Ceará confirmou que 19 suspeitos foram presos logo após a queima de fogos

Bergson Araujo Costa
15 de Setembro de 2025
Imagem da viatura da polícia militar do Ceará depedrada
Segurança

Homem é preso após depredar viatura por ordem de facção em Jijoca de Jericoacoara

A viatura danificada será periciada, enquanto as autoridades investigam quem foram os mandantes do crime

Redação
15 de Setembro de 2025
Familiares caminham em direção a presídio no Ceará
Segurança

Visitas a presos faccionados estão suspensas temporariamente em 6 presídios do CE; veja alas

A medida "excepcional e preventiva" começou a valer nesse domingo (14)

Redação
15 de Setembro de 2025