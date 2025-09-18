Homens armados invadem hospital no Rio de Janeiro em busca de paciente baleado

Oito homens armados invadiram um hospital municipal em Santa Cruz, na zona oeste do Rio de Janeiro, na madrugada desta quinta-feira (18). Segundo a CNN Brasil, o grupo estava em busca de um paciente que foi baleado e levado para a unidade.

Os invasores — que seriam milicianos — foram em direção ao centro cirúrgico, mas se frustraram porque o paciente em questão — que seria uma "testemunha de crimes" — havia sido encaminhado à enfermaria. Por segurança, a Polícia Militar montou um cerco, e o paciente, de 31 anos, foi transferido para outra unidade, sob escolta.

A Polícia informou que o alvo havia sofrido uma emboscada na tarde de terça-feira (17) e levado nove tiros. Os criminosos também teriam invadido e destruído a casa dele.

Invasões em unidades de saúde

Segundo a Secretaria da Saúde do Rio de Janeiro, 516 unidades da rede tiveram atividades interrompidas neste ano devido à violência na capital fluminense.

"Os profissionais de saúde, todos profundamente abalados, os pacientes que estavam sendo atendidos em estado grave, correndo risco de vida por conta dessa interrupção. Uma situação muito grave e que precisa ser respondida com muita força pelas forças de segurança, com investigação séria, para que situações como essa não voltem a acontecer", manifestou-se o secretário municipal da Saúde, Daniel Soranz.

O caso é apurado pela 36ª Delegacia de Polícia, que faz diligências para identificar e capturar os criminosos.