Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

David Luiz relembra relação com Vojvoda no Fortaleza: 'pensamos futebol de uma maneira diferente'

O experiente zagueiro explicou o motivo da sua saída do Leão e contou bastidores da sua trajetória

Escrito por
Samir de Carvalho* samir.brandao@svm.com.br
(Atualizado às 12:39)
Jogada
Legenda: Atualmente no Pafos, do Chipre, e com passagem recente pelo Fortaleza, David Luiz comentou sobre sua trajetória no Tricolor do Pici
Foto: Davi Rocha / SVM

Atualmente no Pafos, do Chipre, e com passagem recente pelo Fortaleza, David Luiz comentou sobre sua trajetória no Tricolor do Pici e explicou o motivo da saída em entrevista ao Lance. O ex-Seleção Brasileira afirmou que sua passagem pelo time cearense não foi da maneira que ele gostaria, mas ressaltou o respeito e admiração pelo ex-técnico Vojvoda e pelo CEO Marcelo Paz.

Infelizmente, não foi da maneira que eu gostaria. Eu almejei algumas coisas, mas não foi da maneira que eu pensava, o que faz parte do futebol também. Joguei muito poucos jogos, mas entendi que a melhor maneira de respeitar o clube era rumando para outro desafio, porque não tinha funcionado da maneira que a gente esperava.
David Luiz
zagueiro do Pafos

 
Contratado pelo Fortaleza em janeiro de 2025, David Luiz não conseguiu se firmar na equipe titular. O atleta de 38 anos alternou entre jogos como titular e reserva, e até mesmo alguns sem sequer entrar em campo. O zagueiro também sofreu com algumas lesões durante a sua passagem pelo Pici. Apesar disso, David deixou claro o seu respeito e admiração pelo CEO Marcelo Paz, pela torcida tricolor e pelo ex-técnico Juan Pablo Vojvoda, com quem tinha divergências na maneira de pensar o futebol.

Continuo com o mesmo carinho e admiração do mundo pelo Marcelo Paz, que é um cara tremendo. Continuo com a mesma admiração pela torcida do Fortaleza, que é uma torcida tremenda, que faz o time ganhar jogos. Continuo com o mesmo respeito pelo Vojvoda, apesar de pensarmos o futebol de uma maneira diferente, a gente teve uma relação humana muito boa.
David Luiz

 

Assuntos Relacionados

Jogada

Newcastle x Barcelona pela Champions League: onde assistir, escalações, palpites e horário

Equipes se enfrentam nesta quinta-feira

Redação Há 28 minutos

Jogada

Flamengo x Estudiantes pela Libertadores: onde assistir, escalações e horário

Partida válida pelas quartas de final da Libertadores

Redação Há 58 minutos
Foto de David Luiz

Jogada

David Luiz relembra relação com Vojvoda no Fortaleza: 'pensamos futebol de uma maneira diferente'

O experiente zagueiro explicou o motivo da sua saída do Leão e contou bastidores da sua trajetória

Samir de Carvalho* Há 2 horas
Foto de jogadores do Barcelona comemorando gol durante partida

Jogada

Jogos de hoje na TV: veja onde assistir e horário das partidas de quinta-feira (18)

Confira os jogos de futebol ao vivo desta quinta-feira, dia 18 de setembro de 2025

Daniel Farias 18 de Setembro de 2025
Anúncio de Fred Guedes no Fortaleza

Jogada

Fortaleza anuncia Fred, ídolo do Fluminense, como novo técnico do Sub-18

A negociação foi conduzida pelo CEO Marcelo Paz

Alexandre Mota 18 de Setembro de 2025
Foto de Jelena Todorovic, técnica do Fortaleza Basquete Cearense

Jogada

Conheça a refugiada de guerra que treinou astro da NBA e agora comanda o Fortaleza Basquete Cearense

Jelena Todorovic é a primeira mulher a treinar um time masculino de basquete no Brasil

Daniel Farias 18 de Setembro de 2025