David Luiz relembra relação com Vojvoda no Fortaleza: 'pensamos futebol de uma maneira diferente'

Atualmente no Pafos, do Chipre, e com passagem recente pelo Fortaleza, David Luiz comentou sobre sua trajetória no Tricolor do Pici e explicou o motivo da saída em entrevista ao Lance. O ex-Seleção Brasileira afirmou que sua passagem pelo time cearense não foi da maneira que ele gostaria, mas ressaltou o respeito e admiração pelo ex-técnico Vojvoda e pelo CEO Marcelo Paz.





Infelizmente, não foi da maneira que eu gostaria. Eu almejei algumas coisas, mas não foi da maneira que eu pensava, o que faz parte do futebol também. Joguei muito poucos jogos, mas entendi que a melhor maneira de respeitar o clube era rumando para outro desafio, porque não tinha funcionado da maneira que a gente esperava. David Luiz zagueiro do Pafos

Continuo com o mesmo carinho e admiração do mundo pelo Marcelo Paz, que é um cara tremendo. Continuo com a mesma admiração pela torcida do Fortaleza, que é uma torcida tremenda, que faz o time ganhar jogos. Continuo com o mesmo respeito pelo Vojvoda, apesar de pensarmos o futebol de uma maneira diferente, a gente teve uma relação humana muito boa. David Luiz

Contratado pelo Fortaleza em janeiro de 2025, David Luiz não conseguiu se firmar na equipe titular. O atleta de 38 anos alternou entre jogos como titular e reserva, e até mesmo alguns sem sequer entrar em campo. O zagueiro também sofreu com algumas lesões durante a sua passagem pelo Pici. Apesar disso, David deixou claro o seu respeito e admiração pelo CEO Marcelo Paz, pela torcida tricolor e pelo ex-técnico Juan Pablo Vojvoda, com quem tinha divergências na maneira de pensar o futebol.