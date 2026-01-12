Diário do Nordeste
Elenco do Fortaleza folga nesta segunda após empate na estreia e semana de treinos

Grupo se reapresenta na terça-feira para iniciar preparação visando duelo contra o Quixadá pelo Cearense

Daniel Farias
Legenda: Mancuso, Pierre, Bareiro e Pablo Roberto durante treino do Fortaleza no Centro de Excelência Alcides Santos
Foto: Mateus Lotif/Fortaleza EC

O Fortaleza marcou para terça-feira (13) a reapresentação do elenco após o empate com o Ferroviário no último domingo (11), na estreia do Leão na temporada 2026. Com isso, os jogadores do time tricolor estarão de folga nesta segunda-feira (12).

A folga acontece após sete dias seguidos de atividades para os atletas do Leão do Pici. O grupo iniciou os treinamentos da semana na segunda-feira (5), treinando todos os dias até sábado (10), e disputando a partida contra o Ferroviário no domingo (11).

Na reapresentação, Thiago Carpini começará a preparar o time para o próximo compromisso no Campeonato Cearense, marcado para a próxima quinta-feira (15). O Leão vai enfrentar o Quixadá, pela terceira rodada do certame, no estádio Presidente Vargas.

A expectativa é que o Fortaleza possa ter novidades em relação ao time que atuou diante do Ferroviário. Brítez, em processo de transição física, pode ser uma das peças. Além dele, Kauã pode ser regularizado e virar opção para o meio-campo.

