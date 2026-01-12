Diário do Nordeste
Brenno lamenta empate do Fortaleza com Ferroviário, mas projeta: ‘vai ser um grande ano’

Goleiro reconhece frustração pelo resultado, destaca adaptação ao trabalho de Thiago Carpini e confia em temporada positiva do Tricolor

Escrito por
Ian Laurindo* ian.prado@svm.com.br
Jogada
Legenda: Brenno, goleiro do Fortaleza
Foto: Mateus Lotif/Fortaleza EC

Na estreia de Thiago Carpini no comando do time, o Fortaleza empatou por 0 a 0 com o Ferroviário na noite deste domingo (11), no Estádio Presidente Vargas (PV), em Fortaleza. Um dos remanescentes da temporada 2025, o goleiro Brenno avaliou o resultado e projetou um ano positivo para o Tricolor.

“Quando não se vence vestindo uma camisa tão grande assim, é normal que as cobranças venham, embora seja o primeiro jogo da temporada, mas nós estamos ainda tentando colocar em prática aquilo que o professor Carpini pede, toda a comissão. É uma ideia nova, a gente tá se adaptando e tenho certeza que vai dar resultado, vai dar tudo certo para nós”, disse o goleiro.

O resultado frustrou parte dos torcedores presentes no PV, sobretudo porque o Fortaleza atuou com superioridade numérica durante todo o segundo tempo, após a expulsão do zagueiro Bruno, do Ferroviário, nos acréscimos da primeira etapa. Apesar do resultado, Brenno confia que a temporada de 2026 será positiva para o Leão.

Eu vejo o time confiante, acreditando no trabalho de toda a comissão, na ideia do professor. É só assim que as coisas vão dar certo. Todo mundo acreditando naquilo que o professor vai passar e tem passado para nós. E eu creio que vai ser um grande ano para nós, se Deus quiser. O Fortaleza, em todos os campeonatos que entra, entra para ganhar. Então o Campeonato Cearense e Copa do Nordeste são os nossos campeonatos do primeiro semestre, além da Série B, mas a gente tem que pensar jogo a jogo, campeonato a campeonato. Agora estamos disputando o estadual e vamos entrar em todos os jogos para vencer.
Thiago Carpini
Técnico do Fortaleza

O Fortaleza volta a campo na próxima quinta-feira (15), novamente no Estádio Presidente Vargas, às 20h30, quando enfrenta o Quixadá pela terceira rodada do Campeonato Cearense. A equipe está na terceira colocação do Grupo A, com um jogo a menos que Ferroviário, Quixadá e Maracanã.

* Sob supervisão de Daniel Farias.

