Fortaleza chega a nove saídas com empréstimo de Matheus Pereira; veja lista e valores

Das nove negociações, apenas uma foi venda direta e rendeu milhões ao Leão do Pici

Escrito por
Daniel Farias daniel.farias@svm.com.br
(Atualizado às 10:49)
Jogada
Legenda: Matheus Pereira, ex-jogador do Fortaleza
Foto: Mateus Lotif/Fortaleza EC

O Fortaleza acertou o empréstimo do volante Matheus Pereira ao Corinthians e assim chegou a nove saídas de jogadores do elenco que disputou a temporada 2025. O clube ainda busca negociar novas saídas para abrir espaço na folha salarial para 2026.

Das nove saídas, a única venda direta foi no caso do atacante Breno Lopes, que foi negociado com o Coritiba. A equipe paranaense pagará cerca de R$ 15 milhões pela compra dos direitos do jogador de 29 anos. O Fortaleza ficará com 50% do valor.

Breno Lopes durante Fortaleza x Juventude
Legenda: Breno Lopes durante Fortaleza x Juventude
Foto: LC Moreira/SVM

JOGADORES QUE DEIXAM O FORTALEZA PARA 2026

  • Gastón Ávila (Rosario Central)
  • Tinga (Coritiba)
  • Bruno Pacheco (Chapecoense)
  • Matheus Pereira (Corinthians)
  • Yeison Guzmán (America de Cali)
  • Marinho
  • Allanzinho (Atlético-GO)
  • Yago Pikachu (Remo)
  • Breno Lopes (Coritiba)

Gastón Ávila estava emprestado ao Fortaleza pelo Ajax, e agora está sendo emprestado pela equipe holandesa ao Rosario Central. Matheus Pereira está sendo emprestado pelo Fortaleza ao Corinthians, Allanzinho ao Atlético-GO, e Yeison Guzmán ao America de Cali,

Tinga e Bruno Pacheco rescindiram contrato com o Fortaleza para acertar com Coritiba e Chapecoense, respectivamente. Marinho e Yago Pikachu chegaram ao fim do contrato com o Fortaleza e deixaram a equipe, com Pikachu indo para o Remo.

Foto de Matheus Pereira, ex-jogador do Fortaleza

Jogada

