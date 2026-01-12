Fortaleza chega a nove saídas com empréstimo de Matheus Pereira; veja lista e valores
Das nove negociações, apenas uma foi venda direta e rendeu milhões ao Leão do Pici
O Fortaleza acertou o empréstimo do volante Matheus Pereira ao Corinthians e assim chegou a nove saídas de jogadores do elenco que disputou a temporada 2025. O clube ainda busca negociar novas saídas para abrir espaço na folha salarial para 2026.
Das nove saídas, a única venda direta foi no caso do atacante Breno Lopes, que foi negociado com o Coritiba. A equipe paranaense pagará cerca de R$ 15 milhões pela compra dos direitos do jogador de 29 anos. O Fortaleza ficará com 50% do valor.
JOGADORES QUE DEIXAM O FORTALEZA PARA 2026
- Gastón Ávila (Rosario Central)
- Tinga (Coritiba)
- Bruno Pacheco (Chapecoense)
- Matheus Pereira (Corinthians)
- Yeison Guzmán (America de Cali)
- Marinho
- Allanzinho (Atlético-GO)
- Yago Pikachu (Remo)
- Breno Lopes (Coritiba)
Gastón Ávila estava emprestado ao Fortaleza pelo Ajax, e agora está sendo emprestado pela equipe holandesa ao Rosario Central. Matheus Pereira está sendo emprestado pelo Fortaleza ao Corinthians, Allanzinho ao Atlético-GO, e Yeison Guzmán ao America de Cali,
Tinga e Bruno Pacheco rescindiram contrato com o Fortaleza para acertar com Coritiba e Chapecoense, respectivamente. Marinho e Yago Pikachu chegaram ao fim do contrato com o Fortaleza e deixaram a equipe, com Pikachu indo para o Remo.