Fortaleza empresta o meia Yeison Guzmán para o América de Cali Guzmán já estava no radar da equipe colombiana e tinha o aval do técnico David González, que gosta do estilo de jogo do atleta

Escrito por Fernanda Alves producaodiario@svm.com.br 29 de Dezembro de 2025 - 12:09 (Atualizado às 12:21)