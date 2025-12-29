Fortaleza empresta o meia Yeison Guzmán para o América de Cali
Guzmán já estava no radar da equipe colombiana e tinha o aval do técnico David González, que gosta do estilo de jogo do atleta
O meia Yeison Guzmán vai deixar os arredores do Pici e seguir para a Colômbia. O Fortaleza acertou o empréstimo do atleta com o América de Cali-COL por um ano, com opção de compra, conforme apuração do Diário do Nordeste.
Guzmán já estava no radar da equipe colombiana e tinha o aval do técnico David González, que gosta do estilo de jogo do atleta. O empréstimo do jogador foi a primeira opção, já que Cali considerava alto o valor para a compra.
Veja também
Os critérios para o América de Cali comprar o meia ao fim do empréstimo são conquistas de títulos e bom desempenho com a equipe colombiana.
Em 2025, o meia disputou apenas 11 partidas, sendo cinco com a camisa do Tricolor, todas pela Série A. Guzmán marcou cinco gols, todos na FNL, campeonato da Primeira Divisão Russa.
O Fortaleza se reapresenta nesta segunda-feira (29) com foco na temporada 2026. O primeiro jogo do Leão do Pici no próximo ano será contra o Ferroviário, no dia 11 de janeiro, no Estádio Presidente Vargas (PV).