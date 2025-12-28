Diário do Nordeste
Experiência com SAF's e perfil técnico: quem é Pedro Martins, novo CEO do Fortaleza

Dirigente já passou por Cruzeiro, Botafogo, Vasco, Athletico-PR e teve o Santos como último clube

Escrito por
André Almeida andre.almeida@svm.com.br
(Atualizado às 21:31)
André Almeida
Legenda: Pedro Martins trabalhou com Ronaldo no Cruzeiro
Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro

Pedro Martins é o novo CEO do Fortaleza. De perfil técnico, o dirigente gosta de implementar processos modernos e trabalhar com o departamento de scout. Tais aspectos foram importantes na escolha do Fortaleza. Além disso, Pedro conta com experiências em outras SAF's do futebol brasileiro, o que também pesou para o acerto.

VEJA VÍDEO COM MAIS DETALHES DO NOVO CEO DO FORTALEZA

