Fortaleza anuncia a contratação milionária do meia Yeison Guzmán; veja valor

O jogador de 27 anos assinou com o Leão do Pici até o fim da temporada 2027

Escrito por
Daniel Farias daniel.farias@svm.com.br
(Atualizado às 16:07)
Jogada
Legenda: Fortaleza anuncia a contratação milionária do meia Yeison Guzmán
Foto: Fortaleza EC

O Fortaleza anunciou a contratação do meia-atacante colombiano Yeison Guzmán nesta segunda-feira (1º). O jogador de 27 anos chega ao Leão em definitivo, com contrato válido até o fim da temporada 2027, com opção de renovação por mais uma temporada.

O Tricolor do Pici desembolsou uma quantia de 1,1 milhão de dólares (equivalente a cerca de R$ 6 milhões) pela compra de 60% dos direitos econômicos do atleta. Ele já estava em Fortaleza (CE) há mais de uma semana e agora é oficialmente jogador do Leão.

Yeison Guzmán defendia o Torpedo Moscow, da Rússia, onde atuou em 11 jogos e marcou cinco gols ao longo da temporada 2025. Ele também acumula passagens por Atlético Nacional-COL e Tolima-COL, entre outros.

FICHA TÉCNICA | YEISON GUZMÁN

  • Nome: Yeison Estiven Guzmán Gómez
  • Data de nascimento: 22/03/1998 (27 anos)
  • Posição: Meio-campista
  • Naturalidade: La Unión, Colômbia
  • Clubes: Envigado-COL, Atlético Nacional-COL, Tolima-COL, Torpedo-RUS e Fortaleza.
