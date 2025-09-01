O que disse Renato Paiva sobre pedir demissão do Fortaleza e o rebaixamento

O técnico português Renato Paiva acredita no trabalho no Fortaleza e não deseja sair do clube. Apesar da falta de resultados, com uma nova derrota neste domingo (31), desta vez para o Internacional por 2 a 1, no Beira-Rio, pela Série A, o comandante negou qualquer sentimento que permita um pedido de demissão e disse que o problema do time não parece ser o treinador.

“Eu tenho um histórico de que quando sinto que não sou a solução, coloco o cargo à disposição, mas no momento, não só sinto que sou a solução, como acredito que vamos sair (da zona de rebaixamento). Há jogadores para chegar, vamos agora ter tempo para trabalhar. [...] Então é juntar os jogadores, entrosar e perceber quais são as melhores dinâmicas do Fortaleza. Em dois clubes, eu senti que não era a solução e fui embora, essa é a minha forma de ser, sempre honesta. Mas olho para a minha equipe agora e não sinto que o problema seja o treinador, sinceramente. Eu olho para o último jogo com o Mirassol, que hoje goleou o Bahia por 5 a 1, e nós dominamos o Mirassol em grande parte do jogo, então não parece que o problema seja o treinador. Não parece que a equipe se arrasta em campo, não parece que não cria. Eu vejo o vestiário e sinto que o vestiário está comigo, portanto não parece que isso seja um problema”. Renato Paiva Técnico do Fortaleza

Anunciado em julho para substituir o argentino Juan Pablo Vojvoda no cargo, Paiva acumula 10 jogos à frente do Fortaleza: são seis derrotas, três empates e apenas uma vitória. Assim, tem a equipe na vice-lanterna do Brasileirão e foi eliminado nas oitavas de final da Libertadores.

Na elite nacional, inclusive, o Leão tem apenas 15 pontos. A diferença para o Santos, primeiro fora do Z-4, é de sete. Por isso, a pressão pela falta de resultados aumenta, assim como os protestos dos torcedores.

“Enquanto for possível matematicamente, nós acreditamos. Temos alguns jogos em casa, vamos enfrentar adversários diretos, mas sei que o poço está cada vez mais fundo, agora subiu para sete pontos, mas eu vou continuar a acreditar, pois a equipe mostra que é competente para ganhar jogos, em termos ofensivos, consegue fazer, apesar de termos que melhorar em termos defensivos, não há dúvidas. É aproveitar o tempo que temos agora para trabalhar mais e melhor. Vou continuar acreditando, pois matematicamente é possível. Veja esse time hoje (contra o Inter), contra o Fluminense e contra o Mirassol, apesar de perdemos, vejo a equipe em vários momentos muito bem no jogo, apesar de que há outros momentos em que o time se desconcentra e acaba sofrendo os gols, como sofremos hoje”. Renato Paiva Técnico do Fortaleza

O próximo compromisso será apenas no dia 13 de setembro, sábado, diante do Vitória-BA, às 16h, na Arena Castelão. A folga é devido às Eliminatórias da Copa do Mundo.