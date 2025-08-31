Internacional x Fortaleza: veja horário, onde assistir, palpites e prováveis escalações

O Fortaleza reencontra o Internacional, pela 22ª rodada do Brasileirão. A partida será a partir das 20h30 deste domingo (31). O Tricolor de Aço segue pressionado, quer enxergar a luz no fim do túnel e começar a se afastar do Z-4. Na última rodada, o Leão perdeu em casa por 1 a 0 para o Mirassol e segue na 19ª colocação, com 15 pontos e não vence há sete partidas. A última vez que o Tricolor de Aço conquistou três pontos na Série A foi contra o Red Bull Bragantino, na 17ª rodada.

O Internacional vive um cenário parecido, com o treinador Roger Machado pressionado no cargo. O Colorado não vence há quatro partidas seguidas na temporada e também acumula um mês sem triunfos, quando venceu o Red Bull Bragantino pela 19ª rodada. O último jogo contra o Cruzeiro foi uma derrota por 2 a 1, está na 13ª colocação, com 24 pontos.

Jogando no Beira-Rio, o Inter não vence desde julho, quando levou a melhor contra o Ceará pela 15ª rodada da competição. Além disso, ainda amarga a eliminação da Libertadores para o Flamengo, com o torcedor na cobrança por uma postura mais efetiva. O primeiro duelo entre as equipes, em abril, foi um empate sem gols na Arena Castelão. No total, já são 27 jogos entre as duas equipes, com nove vitórias do Fortaleza, seis empates e 12 triunfos do Internacional. Na casa do Colorado, 13 duelos foram disputados, com Leão do Pici conquistando apenas uma vitória, três empates e o Inter levando a melhor em nove embates.

COMO CHEGA O INTERNACIONAL?

O técnico Roger Machado terá dificuldades para escolher os onze titulares. Bruno Tabata alegou um incômodo muscular e talvez não esteja no jogo. A tendência é Carbonero entrar como titular. O atleta está recuperado de lesão muscular na coxa esquerda e teve oportunidades nos duelos contra o Flamengo e o Cruzeiro. Borré será desfalque e cumprirá suspensão. O atleta foi expulso contra o Cruzeiro. Por outro lado, há retornos importantes: Thiago Maia estava com um desconforto na coxa direita

e volta a ficar disponível. Outros atletas disponíveis também são Enner Valencia e Vitinho, que estavam suspensos.



COMO CHEGA O FORTALEZA?

Renato Paiva e o elenco viajaram na tarde deste sábado (30). O grupo luta para deixar a zona de rebaixamento. O treinador contará com os retornos de Brítez e Breno Lopes, que cumpriram suspensão na rodada anterior. Marinho está de fora, por ter recebido o terceiro cartão amarelo contra o Mirassol e cumprirá suspensão. Durante a semana, dois atletas deixaram o elenco: Gustavo Mancha, vendido ao Olympiacos, e Kervin, rumo ao Maccabi Tel Aviv, equipe de Israel.

O Tricolor de Aço completa neste domingo (31) um turno sem o atacante Moisés. Ele se lesionou na partida contra o Internacional, na Arena Castelão, e segue em tratamento da lesão no músculo posterior da coxa esquerda. Quem também está no DM é Lucas Sasha (edema muscular na panturrilha direita) e Herrera (estiramento ligamentar no joelho esquerdo). Já Martínez e Brenno estão aptos para a partida, e o zagueiro Kuscevic está em transição.

VEJA A LISTA DE RELACIONADOS:

Goleiros: João Ricardo, Helton Leite e Vinicius Silvestre

Laterais: Bruno Pacheco, Diogo Barbosa, Weverson, Mancuso e Tinga

Zagueiros: Gastón Ávila, Cristovam e Brítez

Meio-campistas: Lucca Prior, Rossetto, Matheus Pereira, Pablo Roberto, Pierre e Pochettino

Atacantes: Allanzinho, Breno Lopes, Adam Bareiro, Lucero, Kayke e Yago Pikachu

ONDE ASSISTIR

O Diário do Nordeste e a Verdinha FM farão a cobertura em tempo real. A partida será transmitida pelo Sportv e Premiere.

PALPITES

POSSÍVEIS ESCALAÇÕES

Internacional: Rochet; Aguirre, Vitão, Juninho e Bernabei; Maia, Rodriguez, Carbonero, Alan Patrick e Tabata; Ricardo Mathias. Técnico: Roger Machado

Fortaleza: Helton; Tinga, Brítez, Gaston, Pacheco; Pochettino, Matheus, Prior; Pikachu, Kayke, Breno Lopes

NTERNACIONAL X FORTALEZA | FICHA TÉCNICA

Competição: 22ª rodada do Brasileirão

Local: Beira-Rio, em Porto Alegre (RS)

Data: 31/08/2025 (domingo)

Horário: 20h30 (de Brasília)

