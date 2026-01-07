Bruno Pacheco e Fortaleza chegam a acordo e encerram contrato após ação na Justiça

O lateral-esquerdo Bruno Pacheco, que acertou com a Chapecoense, chegou a um acordo com o Fortaleza e encerrou seu vínculo de forma amigável. A informação foi apurada pelo ge e confirmada pelo Diário do Nordeste. O contrato do jogador com o Tricolor do Pici era válido até o fim de 2026.

O Diário do Nordeste apurou que atleta e clube se reuniram na última terça-feira (6) para definir a situação contratual. O encontro ocorreu após Bruno Pacheco ter acionado a Justiça do Trabalho, alegando atrasos de pagamentos e solicitando a rescisão indireta do contrato.

De acordo com a defesa do jogador, caso a rescisão indireta fosse confirmada judicialmente, o Fortaleza teria de arcar com todos os salários e valores previstos até o término do vínculo. A cobrança apresentada foi de R$ 5.914.280,59.

Legenda: Bruno Pacheco, jogador do Fortaleza Foto: Davi Rocha/SVM

Com a resolução amigável entre as partes, os valores passaram a ser negociados diretamente, sem a obrigatoriedade de o Fortaleza pagar integralmente os montantes referentes ao contrato até 2026. O valor final do acordo não foi divulgado.

Relembre o caso

Bruno Pacheco acionou o Fortaleza na Justiça do Trabalho alegando atrasos em diferentes pagamentos e solicitando a rescisão indireta do contrato. Segundo o processo, o jogador apontou pendências referentes a: