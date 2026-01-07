Diário do Nordeste
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Bruno Pacheco e Fortaleza chegam a acordo e encerram contrato após ação na Justiça

Lateral-esquerdo acionou o clube por atrasos salariais, mas rescisão foi definida de forma amigável; jogador acertou com a Chapecoense

Escrito por
Fernanda Alves fernanda.alves@svm.com.br
Jogada
Legenda: Bruno Pacheco, ex-jogador do Fortaleza
Foto: Thiago Gadelha/SVM

O lateral-esquerdo Bruno Pacheco, que acertou com a Chapecoense, chegou a um acordo com o Fortaleza e encerrou seu vínculo de forma amigável. A informação foi apurada pelo ge e confirmada pelo Diário do Nordeste. O contrato do jogador com o Tricolor do Pici era válido até o fim de 2026.

O Diário do Nordeste apurou que atleta e clube se reuniram na última terça-feira (6) para definir a situação contratual. O encontro ocorreu após Bruno Pacheco ter acionado a Justiça do Trabalho, alegando atrasos de pagamentos e solicitando a rescisão indireta do contrato.

De acordo com a defesa do jogador, caso a rescisão indireta fosse confirmada judicialmente, o Fortaleza teria de arcar com todos os salários e valores previstos até o término do vínculo. A cobrança apresentada foi de R$ 5.914.280,59.

Foto de Bruno Pacheco, jogador do Fortaleza
Legenda: Bruno Pacheco, jogador do Fortaleza
Foto: Davi Rocha/SVM

Com a resolução amigável entre as partes, os valores passaram a ser negociados diretamente, sem a obrigatoriedade de o Fortaleza pagar integralmente os montantes referentes ao contrato até 2026. O valor final do acordo não foi divulgado.

Relembre o caso

Bruno Pacheco acionou o Fortaleza na Justiça do Trabalho alegando atrasos em diferentes pagamentos e solicitando a rescisão indireta do contrato. Segundo o processo, o jogador apontou pendências referentes a:

  • Salários de novembro e dezembro de 2025
  • Auxílio-moradia de novembro e dezembro de 2025
  • Direitos de imagem de novembro e dezembro de 2025
  • Luvas de setembro a dezembro de 2025
  • 13º salário de 2025
  • Abono de férias de 2023/2024 (15 dias)
  • Férias integrais de 2024/2025
  • FGTS de dezembro de 2025
  • Multa de 40% do FGTS
Assuntos Relacionados
Foto de Fernando, novo reforço do Ceará, que defendia o Athletico-PR

Jogada

Ceará anuncia contratação do lateral-esquerdo Fernando; veja valor da negociação

Jogador de 26 anos chega em definitivo ao Vozão após clube adquirir 70% dos direitos econômicos na negociação

Daniel Farias Há 57 minutos
Foto de Fabrício Dias, do Fortaleza

Jogada

Fortaleza libera volante destaque na base para o Guarani-SP

No acordo, o clube paulista ficou com 80% dos direitos econômicos do atleta, enquanto o Tricolor permaneceu com 20%

Samir de Carvalho* Há 1 hora
Foto de Bruno Pacheco, ex-jogador do Fortaleza

Jogada

Bruno Pacheco e Fortaleza chegam a acordo e encerram contrato após ação na Justiça

Lateral-esquerdo acionou o clube por atrasos salariais, mas rescisão foi definida de forma amigável; jogador acertou com a Chapecoense

Fernanda Alves Há 1 hora
Imagem da entrevista coletiva do quarto árbitro de Maracanã x Ferroviário

Jogada

Primeira coletiva da arbitragem no Cearense repercute com ineditismo e polêmica; confira

Entrevista com quarto árbitro durou menos de três minutos, gerou questionamentos sobre transparência e marcou início de projeto piloto da FCF

Redação Há 2 horas
Foto de Arthur Cabral, do Botafogo

Jogada

Arthur Cabral recebe proposta de time italiano; veja quanto o Ceará pode receber na transferência

O Vovô tem direito a 2,6% do total de qualquer negociação que envolver o centroavante por conta do Mecanismo de Solidariedade da Fifa

Samir de Carvalho* Há 2 horas
Boston Celtics

Jogada

Jogos de hoje na NBA: veja onde assistir e horário das partidas de quarta-feira (7)

Confira jogos do basquete norte-americano transmitidos ao vivo da NBA 2025/2026

Daniel Farias 07 de Janeiro de 2026