Bruno Pacheco e Fortaleza chegam a acordo e encerram contrato após ação na Justiça
Lateral-esquerdo acionou o clube por atrasos salariais, mas rescisão foi definida de forma amigável; jogador acertou com a Chapecoense
O lateral-esquerdo Bruno Pacheco, que acertou com a Chapecoense, chegou a um acordo com o Fortaleza e encerrou seu vínculo de forma amigável. A informação foi apurada pelo ge e confirmada pelo Diário do Nordeste. O contrato do jogador com o Tricolor do Pici era válido até o fim de 2026.
O Diário do Nordeste apurou que atleta e clube se reuniram na última terça-feira (6) para definir a situação contratual. O encontro ocorreu após Bruno Pacheco ter acionado a Justiça do Trabalho, alegando atrasos de pagamentos e solicitando a rescisão indireta do contrato.
De acordo com a defesa do jogador, caso a rescisão indireta fosse confirmada judicialmente, o Fortaleza teria de arcar com todos os salários e valores previstos até o término do vínculo. A cobrança apresentada foi de R$ 5.914.280,59.
Com a resolução amigável entre as partes, os valores passaram a ser negociados diretamente, sem a obrigatoriedade de o Fortaleza pagar integralmente os montantes referentes ao contrato até 2026. O valor final do acordo não foi divulgado.
Relembre o caso
Bruno Pacheco acionou o Fortaleza na Justiça do Trabalho alegando atrasos em diferentes pagamentos e solicitando a rescisão indireta do contrato. Segundo o processo, o jogador apontou pendências referentes a:
- Salários de novembro e dezembro de 2025
- Auxílio-moradia de novembro e dezembro de 2025
- Direitos de imagem de novembro e dezembro de 2025
- Luvas de setembro a dezembro de 2025
- 13º salário de 2025
- Abono de férias de 2023/2024 (15 dias)
- Férias integrais de 2024/2025
- FGTS de dezembro de 2025
- Multa de 40% do FGTS