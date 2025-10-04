Polícia de Fortaleza encerra investigação e não indicia David Luiz por suposta ameaça à cearense

A 2ª Delegacia de Defesa da Mulher de Fortaleza concluiu a investigação das acusações feitas pela cearense Francisca Karollainy Barbosa Cavalcante contra o zagueiro David Luiz, ex-Fortaleza e Seleção Brasileira.

Com a conclusão, foi recomendado o arquivamento do inquérito policial, sem indiciamento, por ausência de materialidade mínima dos crimes investigados, segundo o jornalista Diogo Dantas, do jornal O Globo.

A jovem alegava ter sido ameaçada de morte por David Luiz após um caso extraconjugal com ele e chegou a receber medida protetiva.

No relatório final, contudo, a delegada Rachel de Queiroz Moreira afirmou que, após dois meses de investigação, não foi comprovado nenhum dos fatos relatados pela suposta vítima e que David Luiz nunca teve contato pessoal com ela.

Já o laudo da inteligência policial concluiu que não houve ameaças nem indícios de comportamento ameaçador por parte de David Luiz nas mensagens do celular da suposta vítima.

O QUE DIZ O DOCUMENTO DO INQUÉRITO

"Consoante os fatos acima esmiuçados, pelas provas técnicas e depoimentos acostados nos autos, os elementos de informação colhidos até o presente momento foram insuficientes para esta Autoridade Policial fundamentar o indiciamento do investigado, considerando a ausência de materialidade mínima dos delitos", diz o documento.

"Desta feita, deixo de proceder a qualquer indiciamento criminal, sugerindo o arquivamento do feito, salvo melhor juízo", finaliza.

Contrato com o Fortaleza

O zagueiro rescindiu seu contrato com o Fortaleza em agosto e acertou sua ida para o Pafos FC, do Chipre.

A rescisão foi feita de forma amigável, após passagem apagada do defensor pelo Tricolor de Aço.

* Sob supervisão de João Bandeira Neto