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Casal de idosos é preso por hipnotizar, dopar e estuprar empregada em Fortaleza

A vítima teria sido induzida a participar de uma sessão de terapia com uso de substâncias naturais.

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
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Foto de viatura para ilustrar matéria sobre casal de idosos preso por hipnotizar, dopar e estuprar empregada em Fortaleza.
Legenda: Suspeitos foram conduzidos à Delegacia de Defesa da Mulher de Quixadá.
Foto: Divulgação / SSPDS.

Um homem, de 80 anos, e uma mulher, de 61, foram presos em Quixadá, no Sertão Central do Ceará, pelo crime de estupro de vulnerável praticado contra uma mulher que trabalhava na residência do casal, localizada em Fortaleza.

O crime contra a dignidade sexual ocorreu em 2021. A prisão foi deflagrada pela Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE), por meio da Delegacia de Defesa da Mulher de Quixadá (DDM Quixadá), na tarde desta terça-feira (16).

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Conforme as investigações, a vítima teria sido induzida a participar de uma sessão de terapia com uso de substâncias naturais com efeitos psicoativos e supostas técnicas de hipnose, circunstâncias que teriam a deixado vulnerável à ação criminosa do casal.

“Diante dos fatos, a Polícia Civil tomou as investigações e diligências que findaram na condenação e prisão dos alvos”, informou a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social do Estado do Ceará (SSPDS).

PROCEDIMENTOS

Após o cumprimento das determinações judiciais, eles foram conduzidos à Delegacia de Defesa da Mulher de Quixadá.

Posteriormente, foram encaminhados à Delegacia de Polícia Civil de Quixadá e permanecem à disposição da Justiça.

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