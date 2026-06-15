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Advogado é preso suspeito de integrar facção criminosa em Tianguá, no Ceará

Operação prendeu cinco pessoas suspeitas de envolvimento em ações criminosas na Serra da Ibiapaba.

Escrito por
Matheus Facundo matheus.facundo@svm.com.br
(Atualizado às 15:12)
Segurança
Delegacia Regional da Polícia Civil de Tianguá com viaturas estacionadas em frente ao prédio no Ceará.
Legenda: Prisões foram realizadas em Tianguá.
Foto: Divulgação/MPCE.

Um advogado com atuação na Serra da Ibiapaba, no Ceará, foi preso por suspeita de integrar uma facção criminosa em Tianguá nesta segunda-feira (15). Além dele, outros três homens e uma mulher também foram capturados na Operação Reliquiae, deflagrada pela Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE). 

As investigações apontaram que os suspeitos estavam envolvidos em atividades ligadas a um grupo criminoso atuante em Tianguá

O nome do advogado não foi divulgado pela PCCE. O Diário do Nordeste solicitou informações do caso à Ordem dos Advogados do Estado do Ceará (OAB-CE), mas não recebeu retorno até a publicação desta matéria. 

"Entre os presos está um homem que exerce a profissão de advogado. Todos os capturados foram conduzidos para unidades da Polícia Civil, onde os mandados judiciais foram cumpridos. Em seguida, eles foram colocados à disposição do Poder Judiciário", informou a PCCE. 

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Material apreendido será investigado 

Durante a força-tarefa, foram apreendidos aparelhos celulares, computadores, mídias digitais e outros dispositivos eletrônicos. O material foi submetido à análise pericial, "com o objetivo de aprofundar as investigações e identificar outros possíveis envolvidos nas atividades criminosas". 

"A Operação Reliquiae integra as ações permanentes da Polícia Civil voltadas ao combate aos grupos criminosos e ao fortalecimento da segurança pública na região da Serra da Ibiapaba", finalizou a corporação. 

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