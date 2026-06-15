Advogado é preso suspeito de integrar facção criminosa em Tianguá, no Ceará
Operação prendeu cinco pessoas suspeitas de envolvimento em ações criminosas na Serra da Ibiapaba.
Um advogado com atuação na Serra da Ibiapaba, no Ceará, foi preso por suspeita de integrar uma facção criminosa em Tianguá nesta segunda-feira (15). Além dele, outros três homens e uma mulher também foram capturados na Operação Reliquiae, deflagrada pela Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE).
As investigações apontaram que os suspeitos estavam envolvidos em atividades ligadas a um grupo criminoso atuante em Tianguá.
O nome do advogado não foi divulgado pela PCCE. O Diário do Nordeste solicitou informações do caso à Ordem dos Advogados do Estado do Ceará (OAB-CE), mas não recebeu retorno até a publicação desta matéria.
"Entre os presos está um homem que exerce a profissão de advogado. Todos os capturados foram conduzidos para unidades da Polícia Civil, onde os mandados judiciais foram cumpridos. Em seguida, eles foram colocados à disposição do Poder Judiciário", informou a PCCE.
Veja também
Material apreendido será investigado
Durante a força-tarefa, foram apreendidos aparelhos celulares, computadores, mídias digitais e outros dispositivos eletrônicos. O material foi submetido à análise pericial, "com o objetivo de aprofundar as investigações e identificar outros possíveis envolvidos nas atividades criminosas".
"A Operação Reliquiae integra as ações permanentes da Polícia Civil voltadas ao combate aos grupos criminosos e ao fortalecimento da segurança pública na região da Serra da Ibiapaba", finalizou a corporação.