Enem 2026: prazo para pagamento da taxa de inscrição termina nesta quarta (17)

Termina nesta quarta-feira (17) o prazo para pagamento do boleto da taxa de inscrição do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) de 2026.O valor da taxa é de R$ 85,00, destinado aos candidatos não isentos.
A Guia de Recolhimento da União está disponível na Página do Participante no portal do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep).
Em caso de necessidade de reimpressão, o participante deverá gerar novamente a GRU Cobrança na mesma página eletrônica.
Opções de pagamento
As opções de pagamento são Pix, cartão de crédito, débito ou boleto, com a possibilidade de quitação do valor em qualquer banco, casa lotérica ou aplicativos bancários.
A inscrição do candidato será confirmada somente após o processamento do pagamento da taxa de inscrição pelo Banco do Brasil.
Nesta edição, receberam isenção de pagamento os participantes do programa Pé-de-Meia, do Ministério da Educação (MEC), concluintes do ensino médio de escolas públicas, inscritos no CadÚnico, e participantes que usarão os resultados das provas para solicitar o certificado de conclusão do ensino médio.
Veja o novo cronograma do Enem 2026
- Inscrições: até 12 de junho;
- Pagamento da taxa de inscrição: até 17 de junho;
- Solicitação de tratamento por nome social: até 12 de junho;
- Solicitação de atendimento especializado: até 12 de junho;
- Resultado do atendimento especializado: 26 de junho;
- Recurso do atendimento especializado: de 29 a 3 de julho;
- Resultado de recurso: 10 de julho;
- Aplicação das provas: 8 e 15 de novembro.