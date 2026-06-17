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Enem 2026: prazo para pagamento da taxa de inscrição termina nesta quarta (17)

A Guia de Recolhimento da União está disponível na Página do Participante.

Escrito por Redação producaodiario@svm.com.br
17 de Junho de 2026 - 07:44 (Atualizado às 07:56)
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Legenda: As provas do Enem 2026 serão aplicadas nos dias 8 e 15 de novembro.
Foto: Tomaz Silva / Agência Brasil.

Termina nesta quarta-feira (17) o prazo para pagamento do boleto da taxa de inscrição do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) de 2026.O valor da taxa é de R$ 85,00, destinado aos candidatos não isentos.

A Guia de Recolhimento da União está disponível na Página do Participante no portal do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep). 

Em caso de necessidade de reimpressão, o participante deverá gerar novamente a GRU Cobrança na mesma página eletrônica.

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Opções de pagamento

As opções de pagamento são Pix, cartão de crédito, débito ou boleto, com a possibilidade de quitação do valor em qualquer banco, casa lotérica ou aplicativos bancários.

A inscrição do candidato será confirmada somente após o processamento do pagamento da taxa de inscrição pelo Banco do Brasil.

Nesta edição, receberam isenção de pagamento os participantes do programa Pé-de-Meia, do Ministério da Educação (MEC), concluintes do ensino médio de escolas públicas, inscritos no CadÚnico, e participantes que usarão os resultados das provas para solicitar o certificado de conclusão do ensino médio. 

Veja o novo cronograma do Enem 2026

  • Inscrições: até 12 de junho;
  • Pagamento da taxa de inscrição: até 17 de junho;
  • Solicitação de tratamento por nome social: até 12 de junho;
  • Solicitação de atendimento especializado: até 12 de junho;
  • Resultado do atendimento especializado: 26 de junho;
  • Recurso do atendimento especializado: de 29 a 3 de julho;
  • Resultado de recurso: 10 de julho;
  • Aplicação das provas: 8 e 15 de novembro.
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