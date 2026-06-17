Presos supostos mentores intelectuais de atentado que matou assessor e feriu vereador em Mossoró
Seis suspeitos já foram detidas no total por suspeitas de participação no crime.
Quatro pessoas foram presas nesta quarta-feira (17) por suspeita de envolvimento no atentado que matou o assessor e cinegrafista Alyson Dyego de Oliveira Morais e deixou ferido o vereador de Mossoró e cabo da Polícia Militar do Ceará, Cabo Deyvison (PL). Com as novas capturas, sobe para seis o número de suspeitos detidos no caso. Entre os presos estão dois homens que, segundo a Polícia Civil, podem ter participação intelectual na ação criminosa.
Segundo a Secretaria de Estado da Segurança Pública e da Defesa Social (Sesed), com base em informações da Polícia Militar do Rio Grande do Norte (PM-RN), as novas prisões ocorreram em Mossoró (RN). Conforme imagens divulgadas nas redes sociais, o Batalhão Especializado em Policiamento do Interior (Bepi) do Ceará participou das ações.
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De acordo com as investigações, dois dos detidos nesta quarta-feira são apontados como possíveis mentores intelectuais do atentado. A polícia acredita que eles não participaram diretamente da execução do crime, mas podem ter contribuído para o planejamento da ação. A confirmação da participação de cada um, no entanto, dependerá do avanço das investigações.
Também nesta quarta, outros dois homens foram presos em uma ocorrência distinta. Um deles é suspeito de ser o motorista do Toyota Corolla utilizado pelos criminosos e de ter envolvimento direto tanto na morte do assessor quanto na tentativa de homicídio contra o vereador.
O segundo homem foi detido porque ambos estavam em posse de armas de fogo. Até o momento, não há confirmação de que os armamentos apreendidos tenham sido utilizados no atentado. As armas foram encaminhadas para perícia, que deverá apontar eventual relação com o crime.
Prisões no Ceará
Antes das capturas realizadas em Mossoró, dois suspeitos já haviam sido presos na tarde de terça-feira (16), no distrito de Parajuru, em Beberibe, no litoral leste do Ceará.
A captura foi realizada por equipes do Policiamento Ostensivo Geral (POG) da Polícia Militar do Ceará. Os suspeitos foram identificados como José Antônio da Costa e Vinicius Gabriel da Silva Freitas.
Segundo a delegada Ana Scotti informou ao Diário do Nordeste, os dois foram ouvidos preliminarmente no Ceará, mas os procedimentos de flagrante seriam realizados no Rio Grande do Norte, estado onde ocorreu o crime.
Após a prisão, os suspeitos foram transferidos sob escolta para Mossoró, com apoio de equipes do Comando Tático Rural (Cotar) e do Batalhão Especializado em Policiamento do Interior (Bepi).
O crime
O atentado aconteceu na noite de segunda-feira (15), enquanto o vereador Cabo Deyvison realizava uma transmissão ao vivo nas redes sociais em frente à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do bairro Alto de São Manoel, em Mossoró.
Durante a live, um carro passou pelo local e diversos disparos foram efetuados. Parte da ação foi registrada pela própria transmissão.
O assessor e cinegrafista Alyson Dyego de Oliveira Morais, de 37 anos, que filmava o vereador no momento do ataque, foi atingido pelos tiros. Ele chegou a ser socorrido, mas não resistiu aos ferimentos.
Já Cabo Deyvison foi baleado na perna e encaminhado ao Hospital Regional Tarcísio Maia, onde recebeu atendimento médico.
A Secretaria da Segurança Pública e da Defesa Social do Rio Grande do Norte informou que as investigações continuam para esclarecer a dinâmica do crime, identificar todos os envolvidos e confirmar a participação dos suspeitos já presos.